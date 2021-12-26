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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إصابة 3 من أعضاء فرقة bts الكورية بفيروس كورونا| تفاصيل

فرقة البوب BTS الكورية
فرقة البوب BTS الكورية

أصدرت الشركة المنتجة لفرقة البوب bts الكورية الشهيرة، بيانا يكشف فيه عن إصابة ثلاثة من أعضاء الفرقة بفيروس كورونا المستجد. 

 

وجاء في البيان الذى أصدرته الشركة المنتجة لفرقة البوب bts: "أن نتائج الفحوص التي أجريت لهم عقب عودتهم من الولايات المتحدة الأمريكية أظهرت إيجابية مسحة المغني "جين" و"آر إم" وأيضا أصيب عضو الفرقة "جينا" بالفيروس ويعتني بنفسه في المنزله.

 

فرقة BTS الكورية

 

وكانت حصدت فرقة BTS الكورية جائزة ألبوم العام في حفل توزيع جوائز إمنيت للموسيقى الآسيوية، مساء أمس السبت، وهو أكبر احتفاء للأعمال الغنائية والموسيقية في المنطقة، بحسب موقع “فاريتي”.

 

أقيم حفل توزيع الجوائز وأذيع مباشرة عبر “يوتيوب” وعدد من المنصات الأخرى، وسيطرت فرقة BTS الكورية على الجوائز، حيث حصدت ألقاب ألبوم وفنان وأغنية وأيقونة العام حول العالم.

 

وأعرب أعضاء BTS في كلمتهم عن سعادتهم بهذا التكريم الذي يأتي في ظل مرور الجميع بأوقات عصيبة هذا العام، معربين عن محاولتهم تقديم نوع جديد ومختلف من الموسيقى.

 

جوائز الموسيقى الأمريكية 

توج فريق “بي. تي. أس” BTS  الكوري الجنوبي بجائزة فنان العام  خلال حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية - American Music Awards لعام 2021 على الهواء مباشرة، على مسرح مايكروسوفت بلوس أنجلوس.

 

استضافت المغنية الشهيرة كاردي بي حفل الجوائز الذي تألقت فيه فرقة BTS الكورية بالجوائز وتقديم فقرات فنية، إلى جانب كل من كولد بلاي وأوليفيا رودريجو وكين براون وباد باني، وغيرهم من النجوم.

 

قادت أوليفيا رودريجو وذا ويكند الترشيحات بسبعة وستة اختيارات على التوالي، فيما نال كل من باد باني وجيفون خمسة ترشيحات، وتم التصويت على أسماء الفائزين من قبل الجمهور.

 

حصل فريق BTS الكوري على جائزة فنان العام المرموقة، إلى جانب أفضل فريق بوب وأفضل أغنية بوب عن Butter.

 

كما حصلت ميجان ذا ستالون على ثلاثة جوائز، ونالت دوجا كات نفس القدر من التكريمات، وحصدت أوليفيا رودريجو جائزة أفضل فنانة صاعدة كعادتها مؤخرا.

الولايات المتحدة الامريكية فرقة البوب bts فرقة BTS الكورية جوائز الموسيقى الأمريكية فيروس كورونا

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