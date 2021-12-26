رئيس قسم الفيروسات يكشف أفضل لقاحات كورونا للجرعة الثالثة ..فيديو

كشف الدكتور محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، عن اللقاح الأفضل للجرعة الثالثة.

وقال "علي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، "اللقاح الذي يفضل تناوله في الجرعة الثالثة؛ هو اللقاح الذي تم تناوله في الجرعة الأولى والثانية".

وأشار رئيس قسم الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، إلى "كل اللقاحات لها تأثير، وتوفر شيئا من الحماية للإنسان ضد فيروس كورونا"، متابعا "بعض اللقاحات تظهر أعراضا مثل الإصابة بكورونا وهذا ليس معناه أن اللقاح ليس جيدا".

وأكد أن "المتحور أوميكرون يعد أضعف عن سابقيه والأقل في الحدة والأعراض".