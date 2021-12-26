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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مفاجأة برلمانية لسد العجز بالمدارس | تفاصيل

المدارس
المدارس

تقدم النائب محمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة، باقتراح برغبة حول الاستعانة بخريجي كليات التربية والآداب في سد العجز بالمدارس لقضاء فترة الخدمة العامة داخل المدارس.

وجاء في المذكرة الإيضاحية: إن ما يحدث داخل مدارس الجمهورية من عجز صارخ بالمدرسين وعدم قدرة الوزارة على سد هذا العجز بما في ذلك خريجي كليات التربية والآداب ومعاهد الخدمة الاجتماعية، وذلك للاستفادة منهم في سد العجز بقضاء الخدمة العامة  بالمدارس بدل المصالح الحكومية الاخري التي لا تستفيد منهم مع دمج ميزانية محو الأمية وتعليم الكبار للصرف علي هذا الاقتراح.

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وأفادت المذكرة الايضاحية بأن ميزانية محو الأمية وتعليم الكبار بها مبالغ كبيرة جدا بالهيئة التي لها اكثر من 20 عاما، ولم يتم تعليم الكبار؛ ولذلك تم اللجوء إلى الجامعات لمحو الأمية، مقابل استلام الشهادة، وبالتالي فإنه من الأولى، الاستعانة بهؤلاء الخريجين خلال هذه السنة في الخدمة العامة، وتأهيليهم في المستقبل للعمل كمعلمين أكفاء، مع شرط وجود عدد أكثر من الأفراد خلال عام الخدمة العامة بالمدارس التي تقع في نطاق سكنهم.

وقال الجبلاوي في تصريحات له، أن هناك 27 كلية تربية تُخرج سنويا فى حدود 37 ألف خريج معد لأن يكون معلما جديرا بممارسة هذه المهنة ذات القيمة والقامة.

واوضح وكيل طاقة النواب، ان رضا حجازي المسئول بوزارة التربية والتعليم، أشاد بهذا الاقتراح، وتمني أن يتم الأخذ به .

وزارة التربية والتعليم اقتراح برغبة محو الأمية المصالح الحكومية وزارة التربية

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