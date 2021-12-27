تعرف على سعر بيع وشراء الريال السعودى فى مصر اليوم الأثنين 27 -12-2021

ينشر موقع "صدى البلد " أسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الأثنين 27 ديسمبر 2021 وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.



أسعار صرف الريال السعودى اليوم الأثنين



وسجلت أسعار صرف الريال السعودى مستهل تعاملات اليوم الأثنين فى البنوك كالتالى : استقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى عند 4.17 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.



بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنوك ( مصر، الأهلى ) نحو 4.18 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع .



وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الأثنين فى بنوك( بلوم ، عودة، الأهلى المتحد ، المشرق، فيصل الاسلامي،المصرف العربي الدولي ، HSBC) نحو 4.17 جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع.





سجل سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الأثنين فى بنوك ( الإمارات دبى الوطني، الإسكندرية) 4.16جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع.



ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنوك( المصرى للتنمية الصادرات ،الأهلي الكويتي الأهلى المتحد ) 4.15 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الأثنين بنوك( كريدى اجريكول، قناة السويس) نحو 4.14جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.



وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى بنوك (التنمية الصناعية قطر الوطني QNB )نحو 4.13 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.





وصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الأثنين فى بنك أبوظبي الأول ومصرف أبوظبي الإسلامي 4.10 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.





ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك البركة نحو 4.08 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.



وصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الأثنين فى العربي الافريقي الدولي نحو 4.07 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.



ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنوك( أبوظبي التجاري ، العقارى المصرى العربى) نحو 4.07 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.





سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر إيران نحو 4.04 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.



وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى المصرف المتحد نحو 4.04 جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع.