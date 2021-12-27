تفاصيل حملة مصر الخير سكن ودفا للشتاء ودعم غير القادرين بالتغذية والتدفئة.. أحمد علي يوضح التفاصيل

قال احمد علي المدير التنفيذي للبرامج بمؤسسة "مصر الخير " ، إن مؤسسة مصر الخير هذا العام يعتبر عامها السابع علي التوالي الذى تطلق فيه حملة " سكن ودفا "ودعم غير القادرين بالتغذية والتدفئة.

واضاف احمد علي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " ، إن المؤسسة تعمل علي العديد من المحاور ومنها التغذية والتدفئة والبطاطين والكسوة ونعمل علي تحسين بيئة السكن ونعمل علي تلبية طلبات ورغبات المستحقين .

واوضح احمد علي ، إن المؤسسة تقوم بتوزيع كارتونه تحتوي علي 11 كيلو من السلع الأساسية للأسر بالإضافة إلي تواجد منتج مصر الخير بداخل الكارتونة يحتوي علي لحمة وزن علبتها 750 جرام .