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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تفاصيل حملة مصر الخير سكن ودفا للشتاء ودعم غير القادرين بالتغذية والتدفئة.. أحمد علي يوضح التفاصيل

مصر الخير
مصر الخير

قال احمد علي المدير التنفيذي للبرامج بمؤسسة "مصر الخير " ، إن مؤسسة  مصر الخير هذا العام يعتبر عامها السابع علي التوالي الذى تطلق فيه حملة " سكن ودفا  "ودعم غير القادرين بالتغذية والتدفئة.

واضاف احمد علي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " ، إن المؤسسة تعمل علي العديد من المحاور ومنها التغذية والتدفئة والبطاطين والكسوة ونعمل علي تحسين بيئة السكن ونعمل علي تلبية طلبات ورغبات المستحقين .

واوضح احمد علي ، إن المؤسسة تقوم بتوزيع كارتونه تحتوي علي 11 كيلو من السلع الأساسية للأسر بالإضافة إلي تواجد منتج مصر الخير بداخل الكارتونة يحتوي علي لحمة وزن علبتها 750 جرام .

تفاصيل مؤسسة مؤسسة مصر الخير دعم السلع المحاور المستحقين البطاطين

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