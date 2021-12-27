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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيوتشر: نيدفيد لم يحتفل احتراما للأهلي.. وكنا نلعب على المكسب

فيوتشر
فيوتشر

أكد عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لنادي فيوتشر إف سي، أن كريم نيدفيد لاعب الفريق لم يحتفل بهدفه أمام الأهلي، احتراما لفريقه السابق، مشيراً إلى أن الفريق كان يريد الفوز وتحقيق الـ3 نقاط.

وقال السقا في تصريحات لقناة "المحور": "لعبنا بطريقة مختلفة وكان هناك خطط جيدة من علي ماهر مدرب فيوتشر، والأهلي عاد من بطولة قوية وكان لديه إجهاد وكنا نلعب على ذلك الأمر".


وأضاف: "لكن ما قدمناه هو مجهود الشهور الماضية، وأشكر الجهاز الفني واللاعبين وتعبوا كثيرا خلال الفترة الماضية وكنا نفتقد الانسجام فقط".وتابع: "كنا في معسكر طويل خلال الفترة الماضية، وكنا نتحدث مع اللاعبين، ولاعبي الأهلي في الفريق لديهم هدف معين، ونيدفيد لم يحتفل احتراما لناديه".

وواصل: "كنا نحاول أن يلحق سعد سمير بالمباراة منذ البداية، ولاعبي الأهلي في فريقنا لديهم نضج كروي، واللاعبين لديهم إصرار على تقديم شيء".

واختتم السقا: "محاضرات كابتن علي ماهر كان يصر على اللاعبين أن يحصلوا على الـ3 نقاط من النادي الأهلي، وليس التعادل".

وسيطر التعادل الإيجابي على مباراة فيوتشر اف سي والنادي الأهلي، بهدف لمثله، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري WE المصري.

وافتتح محمد شريف أهداف المباراة لصالح الأهلي بهدف مبكر في الدقيقة 3 من عمر اللقاء، واستطاع كريم وليد نيدفيد لاعب فيوتشر من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 57.
وتوقفت سلسلة انتصارات الأهلي التي امتدت إلى 6 انتصارات متتالية، بعد التعادل مع فيوتشر، ليصبح رصيد الأهلي 19 نقطة في الصدارة، بينما أصبح رصيد فيوتشر 8 نقاط في المركز الثاني عشر.

عبد الظاهر السقا فيوتشر اف سي كريم نيدفيد الأهلى على ماهر

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