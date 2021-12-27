إبراهيم حسن يوضح سبب استقبال "الاتحاد" أهداف كثيرة في الدوري.. فيديو

تحدث إبراهيم حسن، مدير الكرة بفريق الاتحاد السكندري، عن سبب استقبال شباك فريقه أهدافًا كثيرة خلال النسخة الجارية من بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز السابع بجدول ترتيب الدوري بعدما جمع 12 نقطة من 8 مباريات بواقع 3 انتصارات و مثلهم تعادلات وهزيمتين؛ حيث سكن مرماه 15 هدفًا وسجل لاعبوه 14 هدفًا.

ورد حسن، في تصريحات للإعلامي كريم رمزي ببرنامج رقم 10 على القناة الأولى، على تسجيلهم واستقبالهم أهداف كثيرة خلال الموسم الجاري بقوله:"في الجانب الهجومي لا نخشى أي فريق، نواجه أي فريق للفوز مهما كان اسمه، ولكن في بعض الأحيان تكون هناك أخطاء دون إرادتك من الدفاع".

وأتم مدير الكرة بفريق الاتحاد السكندري، تصريحاته بقوله:"اتفق مع أن الفريق يُهاجم ويُدافع ككل ولكن كان هناك (لخبطة شوية) وأخطاء ساذجة يعمل حسام خلال الفترة الجارية على معالجتها ونعمل على التدعيم في الجانب الدفاعي خلال شهر يناير المقبل وتحدثنا مع محمد مصيلحي رئيس النادي ونعمل على ذلك".