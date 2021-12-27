إبراهيم حسن: متفائل باللاعبين المتواجدين بالمنتخب.. وأين طارق حامد؟.. فيديو

طالب إبراهيم حسن، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، المدير الفني للمنتخب الوطني، كيروش، بعدم العند في خياراته للاعبي الفراعنة .

وقال إبراهيم حسن في تصريحات للإعلامي كريم رمزي ببرنامج رقم 10 على القناة الأولى:"متفائل باللاعبين المتواجدين بالمنتخب فلديك أكثر من فريق بالمنتخب بدليل اختيار 40 لاعبًا بخلاف من لم يتم اختياره، مقتنع بأن الجهاز الفني محترم ولكن (بلاش يعند) واعمل بهدوء، فهناك من يُعطي كيروش معلومة يجعله يعند وأرى ذلك فهناك لاعب مهم ما مشكلته في عدم ضمه".

وبسؤاله عن كون اللاعب طارق حامد، رد مدير الكرة بفريق الاتحاد السكندري:"طارق حامد لماذا لا تضمه؟.. هل حزن أو غضب من قبل؟، في كأس العرب لم تجده وأشركت أيمن أشرف فلا تعند على حساب بلد أو اسم منتخب مصر، اجلس مع اللاعب طالما تعلم قيمته واحتويه ولكن لا تستبعد لاعبًا وتلاعب لاعب آخر في غير مركزه في النهاية منتخب مصر رابع كأس العرب".