عبد العال: موسيماني نكـد على جماهير الأهلي.. فيديو

وجه رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق العديد من الإنتقادات إلى الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عقب تعادل الفريق أمام فيوتشر بهدف لمثله ضمن مباريات الدوري العام .



وقال عبد العال في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق عبر قناة "TeN": "تغييرات موسيماني لم تكن مقنعة أمام فيوتشر ، بالإضافة إلى طريقة اللعب الخاطئة منذ البداية ، فالفريق سجل هدفاً مبكراً في الدقيقة الثالثة من المباراة وكان بالإمكان زيادة عدد الأهداف ، لكن موسيماني نكِد على جماهير الأهلي قبل توقف الدوري العام استعداداً لكأس الأمم الإفريقية بالكاميرون ، فالفوز كان سيزيد فارق النقاط مع الغريم التقليدي الزمالك إلى نقطتين ، وله مباراة مؤجلة أمام بيراميدز ".

وانتهت أحداث مباراة الأهلي و فيوتشر بالتعادل الإيجابي 1-1 في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة والمؤجلة من بطولة الدوري المصري .

وبهذه النتيجة تواجد الأهلي في المركز الأول برصيد 19 نقطة بينما تواجد فيوتشر في المركز الـ 12 برصيد 8 نقاط بجدول ترتيب الدوري المصري.