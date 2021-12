محمود حجازى يحتفل بالكريسماس مع إخوته عبر "إنستجرام".. شاهد

نشر الفنان محمود حجازي عدة صور جديدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

وظهر حجاج في الصور مع أخواته الأثنين يحتفلان بالكريسماس في الثليج ، معلقاً " Merry Christmas and happy new year، With my brothers".

وجاءت تعليقات المتابعين كالتالي "حبيبي ياعالمي "،"إيه الحلاوة دية يانجم "،"كلنا بنحبك"،" كل سنة وأنت طيبة وسنة حلوة عليك".

وفي سياق آخر، كان قد شارك الفنان محمود حجازي،جمهوره، كواليس الجزء الثالث من المسلسل الإجتماعي"أبو العروسة"عبر حسابه الشخصي إنستجرام.

وكشف المنتج إبراهيم حمودة، عن التحضير إلى الجزء الثالث من مسلسل “أبو العروسة”، بعد النجاج الذي حققه الجزأين الأولين من العمل خلال فترة عرضه.

وأضاف إبراهيم حمودة، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن مسلسل أبو العروسة 3 من المقرر أن يقوم بتأليفه هاني كمال، الذى قام بكتابة الأجزاء الأولى من المسلسل ، بالإضافة الى إخراجه للعمل أيضاً.

أبطال أبو العروسة :

مسلسل أبو العروسة كان بدأ بث أولى أجزاءه عام 2017، وبلغت عدد حلقات جميع أجزاءه 120 حلقة، وقام ببطولته عدد كبير من الفنانين على رأسهم سوسن بدر وسيد رجب ونرمين الفقى ومدحت صالح وميدو عادل ورانيا فريد شوقى وولاء الشريف وكارولين خليل وصفاء الطوخى وأحمد صيام.