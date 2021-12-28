عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 7840 شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات خلال 24 ساعة

أرشيفية
أرشيفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) للحفاظ على الصحة العامة ، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن ضبط (7840) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (7809) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (31) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة و تحرير (888) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق و ضبط (214) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (1039) أرجيلة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة و جارى إستمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وإلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.

وزارة الداخلية فيروس كورونا الكمامات الواقية النيابة العامة

موضوعات متعلقة

سحب 2783 رخصة بسبب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

ضبط صاحب محل هواتف بالإسماعيلية يتاجر في النقد الأجنبي بالسوق السوداء

بعد الشكاوى من تأخر تسليم الوحدات.. مصدر يؤكد: رابطة رواد الياسمين بالمنوفية ليست تابعة لوزارة الداخلية

ترشيحاتنا

خبيرة تاروت تحذر: أشرار هيهاجموا مصر في 2022 .. فيديو

خبر سار.. علاج جديد لكورونا في مصر من أسترازينيكا

كيف أعرف قبول الله لتوبتي؟.. دار الإفتاء تجيب

جينسيس تواصل تألقها عبر نسختها القوية GV70 موديل 2022 .. صور

هذه الرسالة تخترقك.. تحذير عاجل لكل مستخدمي تطبيقات Gmail و Outlook

خلاف بين موسيماني ولجنة التخطيط بسبب مستوى ميكيسوني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيول وعاصفة ترابية.. تفاصيل طقس الـ 6 أيام القادمة

الأرصاد : انتهاء الأجواء الشتوية المستقرة بدءًا من الجمعة

بطل الملاكمة .. وفاة أندرتيكر بعد إصابته بفيروس كورونا

بعد أدهم نابلسي.. تامر حسني يفكر في اعتزال الغناء |فيديو

حققنا مع الشركة.. القوى العاملة تفجر مفاجأة حول انتحار موظف.. فيديو

ابنة شيرين عبدالوهاب تكشف سرا جديدا بعد انفصال والدتها عن حسام حبيب

زوجة أحمد السقا تصدم الجمهور: انفصلنا مرتين بسبب الخلافات

كم زوج للمرأة في الجنة ؟.. 10 حقائق لا يعرفها كثيرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قابله العوضي ودعمه حمو بيكا.. كيف عانى حسام بوجي من التنمر؟

ملايين الأفدنة الجديدة.. مصر تحقق الأمن الغذائي في عهد الرئيس السيسي

بـ 30.8 مليار جنيه.. مصر تعتمد علي التكنولجيا والرقمنة في بناء الجمهورية الجديدة

يأس وإحباط ومعاناة.. أسرار اللحظات الأخيرة لموظف انتحر من شرفة مقر عمله

فيديو

فيديو جراف.. أهم انجازات الرئيس السيسي في صندوق مصر السيادي

بـ 21 مليار جنيه.. رحلة قطاع الأعمال العام من المديونيات إلى الاستثمارات خلال 7 سنوات

فطر معاهم وغنى بالنوبي .. استقبال حافل للسيسي بغرب سهيل.. والأهالي : أول رئيس يزورنا مرتين في شهر | والقائد يرد بأمر مباشر للحكومة

محاكمة أحمد أدم بتهمة التهرب الضريبي.. تفاصيل إصابة عبير صبري بكورونا .. ورد صادم من منة عرفة على نزار الفارس.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ