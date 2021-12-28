العام المقبل.. المالية: مشروعات جديدة في 6 قطاعات اقتصادية باستثمارات 16.2مليار جنيه

تدرس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية؛ عددا من المشروعات التنموية علي مستوي 6 قطاعات اقتصادية خلال العام القادم باستثمارات تتجاوز قيمتها 16.2 مليار جنيه.



وكشف المهندس عاطر حنورة، رئيس الوحدة؛ عن أن تلك المشروعات التنموية بالتعاون مع القطاع الخاص تتضمن انشاء 4 مستودعات استراتيجية لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية باستثمارات تصل لـ 3.2 مليار جنيه و 8 مشروعات لتدوير المخلفات وتحويلها لمصدر للطاقة الكهربائية باستثمارات تبلغ 10 مليارات جنيه، معتبرا أن تلك المشروعات سيتم البدء فيها اعتبارا من فبراير المقبل.



وقال " حنورة" إن الوحدة تعكف حاليا علي انشاء مشروع ميناء جاف بمدينة العاشر من رمضان باستثمارات تقدر بـ 3 مليارات جنيه؛ بالاضافة لتنفيذ مشروع 1000 مدرسة متميزة للغات إذ من المخطط نشر تلك المدارس بحلول 2030.



وذكر " حنورة" أن هناك عددا من المشروعات مازالت تحت الدراسة حيث تتضمن مشروعا إنشاء ٤ محطات تحلية و مشروع محطة صرف صحى و مشروع مستشفى جامعة بنها بالعبور بخلاف مشروعات انشاء منشآت رياضية وشبابية.