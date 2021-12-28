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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كاتب صحفي: مصر تمتلك زيادة فى الكهرباء تصل لأكثر من 25%

كاتب صحفى
كاتب صحفى

قال أحمد عامر، كاتب صحفى، إن من يشعر بما تم انجازه بالصعيد هم أهل الصعيد أنفسهم، لافتاً إلى أن هناك نقلة رهيبة حدثت فى الخدمات والمرافق على مدار 7 سنوات.

 

وأضاف أحمد عامر، خلال حواره ببرنامج 8 الصبح، المذاع على فضائية اكسترا نيوز،  أن التاريخ سيشهد أن ما حدث فى مصر من  اسكندرية لأسوان السلوم خلال الـ 7  سنوات لم يحدث من قبل فى كل المجالات والقطاعات والملفات .

 

وأشار كاتب صحفى،  إلى أن ما حدث فى الصعيد هو 1000 و 100 مليار جنية مصرى، موضحاً أن  أن الدولة أنفقت على مدار 7 سنوات تريليونات فى جميع المجالات الدولة بذلت مجهود كبير.

 

وتابع كاتب صحفى، أن مصر كانت تقوم بعمل المستحيل وما تحقق لم يكن مستحيل من البداية، منوهاً إلى أن مصر تمتلك اليوم زيادة فى الكهرباء تصل لأكثر من 25%.

 

وأكد كاتب صحفى، أن مصر أنشأت أكثر من 27 محطة، مضيفاً أن المحطة الواحدة تنتج  ضعف السد العالى.

أحمد عامر كاتب صحفى أهل الصعيد مصر السد العالى الكهرباء

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