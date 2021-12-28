ضمن القرى الأكثر احتياجا.. تغطية ترعة الخياطة بدمياط

محافظة دمياط

تفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم، رافقها خلالها المهندس محسن حامد رئيس جهاز تعمير سيناء، موقع مشروع تغطية ترعة الخياطة والتي تأتى ضمن البرنامج القومي لتنمية وتطوير القرى الأكثر احتياجًا وفقاً لبنود البروتوكول المبرم بين وزارتى التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

حيث تابعا خلال الزيارة معدلات تنفيذ المشروع والذى يجرى على مرحلتين بطول 550 مترا، كما اطلعت "المحافظ" على موقف الأعمال المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة واستكمال مد خط الصرف الصحي لتغطية المنطقة الغير مخدومة بتلك الخدمة.

وأكدت على الجهة المُنفذة بإعداد جدول زمنى يتضمن مواعيد الانتهاء من المشروع لتحقيق الهدف من تنفيذه للحد من التلوث و الحفاظ على البيئة فضلاً عن الإرتقاء بالمظهر الحضارى .

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