متحدث الصحة:هناك توجيه رئاسي بتوفير كل أنواع لقاحات كورونا للمصريين والضيوف .. فيديو

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن فيروس كورونا يحاول أن يستمر من خلال تحوراته المختلفة، ووزارة الصحة حتى الآن ناجحة في التعامل مع هذا الفيروس، من خلال توفير اللقاحات التي تسيطر على هذا الفيروس، وتحوله إلى شكل مماثل للإنفلونزا الموسمية.

وتابع "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "الحدث اليوم"، أن هناك توجيهًا مباشرًا من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير كل أنواع اللقاحات بكميات تكفي حاجة المصريين وضيوف مصر، مشيرًا إلى أن مصر قامت بشراء 109 مليون جرعة استهلكت منهم ما يقرب من 55 مليون جرعة.

ولفت إلى أن مصر لم تكتف فقط بشراء اللقاحات، بل نعمل على صناعة اللقاح المصري ضد هذا الفيروس، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي خصص 100 مليار جنيه للإنفاق على تداعيات ازمة كورونا خلال الموجة الأولى لكورونا .