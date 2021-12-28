وفاة عزة الإتربي| مسيرتها الإعلامية ومفاجأة حول التحاقها بالتلفزيون

تُوفيت الإعلامية عزة الإتربي، المذيعة في التلفزيون المصري، اليوم عن عمر يناهز 74 عامًا.

وعُرفت الإعلامية الراحلة عزة الإتربي لدى الجمهور المصري كواحدة من أبرز مذيعات الجيل الذهبي، حيث اتسمت بالجمال والبساطة والثقافة والتنوع في كل ما تقدمه على الشاشة.

أسرة إعلامية

وتنتمي عزة الإتربية لعائلة إعلامية كبيرة حيث أنها شقيقة كل من سامية الإتربي وسهير الإتربي، ولكل منهن تاريخه الكبير وأرشيفه الثمين في التلفزيون المصري.

مشوار إعلامي كبير

قدمت عزة الإتربي العديد من البرامج التي خلدت ذكراها مع جماهير التلفزيون المصري في عصره الرائد، حيث قدمت برنامج مرحبا، وبرنامج وادى النيل، وبرنامج نادى رجال الأعمال، وذكريات وحكايات.

ومن حيث العمل الإداري تولت عملها كمديرة لإدارة مذيعات الربط ثم مدير عام لإدارة المنوعات ثم نائبة لرئيس القناة الثانية ثم رئيسة للقناة الثانية.

كيف التحقت بالعمل في التلفزيون ؟

عزة الإتربي من مواليد 1947 في المنصورة، وكان أبوها يعمل طبيبًا حيث انتقلت للعيش في القلهرة وتخرجت في كلية الآداب قسم الاجتماع.

التحقت بالعمل في التلفزيون المصري عن طريق ترشيح القوى العاملة، لتعمل في إدارة التخطيط والمتابعة ثم تلتحق بالعمل كمذيعة ربط، ومن بعدها تبدأ خطواتها نحو تقديم البرامج.