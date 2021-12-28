عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مش هستناكم تدعوني.. وزير التعليم لـ مجلس النواب: هجيلكم كل شهر

الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم،  إن الأسئلة والإجابات التي دارت اليوم في مجلس النواب “شيء صحي”، موضحا أن الدولة مهتمة بالتعليم ومجلس نواب و الأسر.

وأوضح «طارق شوقي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على على قناة «الحدث اليوم» ان الجلسة كانت ممتازة من جميع النواحي، مضيفا أن موضوع الترند مش هنقدر نتدخل فيه، قائلا : «النواب سألوا أسئلة و تم الرد عليها جميعا و يبقي دايما بعض الاستثناءات، بس ده مش مربط الفرس دايما».

وتابع «طارق شوقي» أنه تم شرح الأمور بالمجلس وتم المناقشة وعرض كافة الأمور على مجلس  النواب ودعوة النواب للمشاركة في وضع حلول سويا لأنها تهم المجلس و الوزارة.

«مش هستني المجلس يدعوني»

وقال طارق شوقي لـ مجلس النواب : «مش هستني المجلس يدعوني، أنا هجيلكم بنفسي كل شهر»، متابعا : « نقوم بعمل جدول من اول السنة نضع موضوع فيه كل شهر يتم مناقشته بالتعاون مع لجنة التعليم بمجلس النواب».    

وزير التعليم مجلس النواب التربية والتعليم لجنة التعليم بمجلس النواب اخبار التوك شو

ترشيحاتنا

يشعر به المستهلك قريبا.. اتفاقيات كبرى بين مصر ولبنان فى القطاع الزراعي| تفاصيل

صفحات من العدالة قبل رحيل 2021.. أحكام نهائية سطرت التاريخ بأحرف ذهبية.. أنهت قضية تعذيب الأطفال اليتامى.. وأرست مبدأ فصل المتحرشين بالأطفال.. وحلت مشكلة التراشق الإعلامي

ما هي ضوابط إتفاقيات التوريدات التجارية؟.. القانون يجيب

انتقادات ومطالبات بالإعادة.. هل أفسد موسيماني قرعة دوري أبطال إفريقيا ؟

الأحمر الأكثر تسجيلاً .. تعرف على قائمة هدافي منتخب اليد أمام قطر

اتحاد عمال مصر: بعض أصحاب الأعمال يتهربون من تطبيق الحد الأدنى للأجور.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد: أمطار غزيرة على سواحل البلاد والدلتا خلال ساعات

شاحنة تقتحم مسجدا وتدهس المصلين في جدة |فيديو

الزوج وضع السم في المحشي.. نيابة بني سويف تكشف سبب وفاة زوجة وأطفالها الـ3

مراتي مصاحبة رجالة وبتقولي عادي.. أعمل إيه؟ شاهد رد مبروك عطية

الهيئة القومية لسلامة الغذاء توضح معلومات حول إدعاء ضبط مصنع جبنة يعدها بمواد الطلاء

نائبة لـ طارق شوقي : البطريق ليه كام ضافر؟

مين المفروض يخاف.. شوبير يثير الجدل بعد إعلان قرعة دوري أبطال إفريقيا

مصطفى فتحي يبلغ الزمالك بعدم التجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتكلفة 135 مليار جنيه.. مصر تشهد أكبر عملية تطوير في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي

مدير التصوير والمخرج أحمد المرسي في حوار مع صدى البلد : افتتاحية طريق الكباش كانت تحديا بعد نجاح موكب المومياوات..توقفت 5 سنوات عن العمل في السينما.. والأعمال التاريخية تحتاج لميزانيات عالية

بإنفاق 100 مليار جنيه .. صحة 100 مليون مصري في عيون الرئيس

مستقبل الجمهورية الجديدة.. 140 مليار جنيه يغيرون وجه التعليم قبل الجامعي في 7 سنوات

فيديو

7 سنوات من الإنجاز في عهد السيسي .. 5.1 مليار جنيه لتطوير المناطق الحرة والاستثمارية "فيديو"

الشقيقة الكبرى.. هذه أدوار مصر لدعم القضايا العربية ..فيديو

بتكلفة 700 مليار جنيه.. حياة كريمة داخل كل بيت في مصر.. فيديو

تجربة مصرية مبهرة.. الرئيس السيسي يحقق أمن مصر المائي.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ