مش هستناكم تدعوني.. وزير التعليم لـ مجلس النواب: هجيلكم كل شهر

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الأسئلة والإجابات التي دارت اليوم في مجلس النواب “شيء صحي”، موضحا أن الدولة مهتمة بالتعليم ومجلس نواب و الأسر.

وأوضح «طارق شوقي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على على قناة «الحدث اليوم» ان الجلسة كانت ممتازة من جميع النواحي، مضيفا أن موضوع الترند مش هنقدر نتدخل فيه، قائلا : «النواب سألوا أسئلة و تم الرد عليها جميعا و يبقي دايما بعض الاستثناءات، بس ده مش مربط الفرس دايما».

وتابع «طارق شوقي» أنه تم شرح الأمور بالمجلس وتم المناقشة وعرض كافة الأمور على مجلس النواب ودعوة النواب للمشاركة في وضع حلول سويا لأنها تهم المجلس و الوزارة.

«مش هستني المجلس يدعوني»

وقال طارق شوقي لـ مجلس النواب : «مش هستني المجلس يدعوني، أنا هجيلكم بنفسي كل شهر»، متابعا : « نقوم بعمل جدول من اول السنة نضع موضوع فيه كل شهر يتم مناقشته بالتعاون مع لجنة التعليم بمجلس النواب».