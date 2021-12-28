مدحت العدل: مصر بقت في حتة تانية.. وإلهام شاهين: بيحسدونا على رئيسنا

أكد الدكتور مدحت العدل الكاتب والسيناريست أن عام 2021 كان مميزا له على الصعيد الشخصي، خاصة أن إبنته على وشك الزواج.

وقال مدحت العدل، في لقاء ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "كمان بنتي الكبيرة بتعمل دكتوراه في إنجلترا".

أما على الصعيد الإنجازات الشخصية، قال: "على المستوى الشخصي عملت إنجازات فارقة مثل ديوان الشعر الذي أخرجته في باكورة أشهر العام بعنوان فوضى المشاعر، بالإضافة إلى كوكو شانيل، وهو أول عودة لشريهان بعد عشرين عاماً وكذلك المبادرة الرئاسية إتكلم عربي مع وزيرة الهجرة، بالاشتراك مع الفنانة كارول سماحة".

وواصل مدحت العدل: "وعملنا مسلسلات كتير على مستوى العدل الجروب".

زأشار إلى أن مصر أيضاً حققت إنجازات كبيرة في عام 2021، قائلاً: “مصر بتضرب مثل كل يوم في التقدم والتطور، حتى أصبحت مثار اهتمام وإعجاب كل الدول حولنا.. أنا شايف مصر السنة دي بقت في حتة تانية خالص مكنش حد يتوقعها”.

وقاطعته الفنانة إلهام شاهين قائلة: "بيحسدونا على فكرة على الرئيس وحكومتنا والتطور السريع إللي بيحصل كل يوم بنسمع حاجة جديدة وبقينا محط أنظار العالم كله وفي بلاد كتيرة بتحسدنا على ده".