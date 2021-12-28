شئون البيئة بمجلس مدينة المنصورة تحرر محضرا ضد مواطن قطع أشجارا مثمرة

حررت إدارة شئون البيئة بمركز ومدينة المنصورة محضرا ضد مواطن بنطاق قرية طناح التابعة للمركز بعد قيامة بالتعدي علي ملكية خاصه وقطع أشجار مثمرة زرعها صاحب الأرض .



كانت رحاب المزين؛ رئيس مركز ومدينة المنصورة قد تلقت شكوي من عادل سعد، باكتشافه قيام شخص يدعي "محمد.ع" ومقيم قرية الصلاحات بالتعدي علي الملكية الخاصة له نطاق الوحدة المحلية بطناح وقطع عدد من الأشجار المثمرة (برتقال-ليمون-زيتون) من اجل التعدي علي ملكيته.

وانتقل مسؤولي الوحدة المحلية لقرية طناح إلى مكان الشكوى وبالفحص تبين قيام المحرر ضدة الشكوى بتقطيع الأشجار فضلا عن أشجار كافور وجنزوير من اجل التعدي علي ملكية الشاكي.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لإثبات التعدي وارساله للشؤن القانونية لاتخاذ اعمالها وإعلان المخالف.

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