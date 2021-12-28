بركات عن اختيار موسيماني لسحب قرعة دوري أبطال أفريقيا: "تصرفات غير مفهومة".. فيديو

انتقد محمد بركات نجم الأهلي الأسبق، اختيار بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لسحب قرعة دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.



قال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "تصرفات الاتحاد الإفريقي خلال الفترة الأخيرة غريبة ومواقفه سيئة"



أضاف: "من وجهة نظري لافتة غير طيبة أن يقوم موسيماني بسحب قرعة دوري أبطال إفريقيا وفريقه مشارك في البطولة والكثير انتقد هذا الأمر وأنا أدعم انتقادهم في ذلك".



وتابع: "بطولة أمم إفريقيا خلال الفترة الماضية كانت على كف عفريت، فضلا عن تغيير المواعيد هناك تخبط داخل كاف"

وأتم :" تصرفات الاتحاد الافريقي "غريبة جدا" خلال الفترة الماضية، والشئ الوحيد الذي حفظ وجهه حتي الآن هو إصراره علي إقامة كأس الأمم الافريقية في موعدها".



واختم حديثه قائلا: "المنتقدون لاختيار موسيماني في سحب القرعة لديهم كل الحق من وجهة نظري"