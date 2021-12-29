تأمين الغذاء.. الزراعة: مشروعات زراعية كبرى توفر فرص عمل كثيرة.. فيديو

قال محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية تعمل على تحقيق تنمية شاملة في قرى محافظات الصعيد بتنفيذ مشروعات زراعية كبرى .



وأضاف محمد القرش في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك مناطق زراعية جديدة تضاف للرقعة الزراعية في مصر .

وتابع محمد القرش: "مصر تسعى لتأمين الغذاء عن طريق تنفيذ مشروعات زراعية كبيرة، والمشروعات الزراعية الكبرى توفر المزيد من فرص عمل كثيرة المشروعات الزراعية القومية تستهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومتكاملة".

وأكمل محمد القرش: "نعمل علي محور تحسين إنتاجية الأرض المزروعة في مختلف أنحاء الجمهورية"، مضيفا:" نعمل على تطوير منظومة الري الحديث وتم تطويري مليون فدان وسيتم تطوير 4 مليون فدان أخرى وتطوير نظم الري يعمل على زيادة دخل الفلاح بشكل مباشر، والتحول للري الحديث يزيد من انتاجية الفدان ، واستهلاك الفدان من الأسمدة والكيماويات تخفض بشكل كبير ".

ولفت محمد القرش: "في مشروع البتلو تم زيادة عدد رؤوس الماشية ومخصص للمشروع 15 مليار جنيه بما يزيد من إنتاجية الألبان بشكل كبير وتم إنشاء عدد من مراكز تجميع الألبان".

