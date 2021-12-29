غزونا العالم.. شركة كيما: نساهم بـ10% من إنتاج اليوريا في مصر

قال محمد حسين رضوان، الرئيس التنفيذي لشركة كيما أسوان، إن المصنع تم إنشاؤه عام 1960 وكان ينتج نترات الأمونيا، لاستخدامها في أغراض صناعية، ولكن مع التطور التكنولوجيا و ارتفاع أسعار الكهرباء تم الاعتماد على استخدام الغاز الطبيعي.



وأضاف “محمد حسين” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى المصرية، أن المصنع أصبح ينتج الأمونيا واليوريا، متابعا: اليوريا هي المادة الأكثر شيوعا في الأسمدة الأزوتية.



واسترسل: المصنع ينتج 1200 طن أمونيا يوميا، و 1575 طن يوريا يوميا، منوها بأن المصنع يساهم بـ 10% من إنتاج اليوريا في مصر.

وأوضح أن المصنع يستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي للسوق المحلي والتصدير للخارج بما يقارب من 2 مليار، متابعا: لدينا أنتاج يفوق احتياج مصر بنسبة تصل إلى الضعف.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي شدد بأهمية التوسع في إنتاج اليوريا، لكون من أهم العناصر المستخدمة عالميا، مسترسلا: المصانع تقوم بتوريد 55% من إنتاجها إلى وزارة الزراعة.



ونوة إلى أن شركة كيما نجحت في غزو العديد من الدول العالمية، وذلك خلال فترة قليلة.