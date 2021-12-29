كيما أسوان: فتحنا أسواقا جديدة في كل قارات العالم خلال أخر 7 أشهر

قال المهندس محمد حسنين رضوان الرئيس التنفيذي لشركة كيما أسوان: إن مصنع كيما أنشئ عام 1960، وكان ينتج أسمدة نترات الأمونيا، ونترات أمونيا تستخدم في أغراض صناعية أخرى، وعندما حدث تهالك للآلات والمعدات والتكنولوجيا المستخدمة، استخدمت الشركة الغاز الطبيعي لصناعة الأسمدة بآليات نظيفة للحصول على النيتروجين والكربون.

وأضاف رضوان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي: "تم إنشاء مصنع كيما 2 بتكنولوجيا جديدة ومنتجات جديدة، مثل اليوريا، وهي الأكثر شيوعا في استخدام الأسمدة الأزوتية وسيسهم في إنتاج 10% من اليوريا في مصر، كما ينتج الأمونيا".

وتابع الرئيس التنفيذي لشركة كيما أسوان: "هناك اكتفاء ذاتي من اليوريا، والإنتاج يفوق احتياج مصر بالضعف، لكن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بالتوسع في إنتاج اليوريا، وبخاصة أنه مطلوب في أوروبا وكل دول العالم".

وأشار، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بتعليم الفلاح والمزارع كيفيت ترشيد استخدام الأسمدة بالطرق الحديثة، وتوفير الدعم لهم، حتى لو سيتحول إلى الشكل النقدي للقضاء على كل أشكال الفساد، لأن أي سلعة معرضة للتهريب.

ولفت، إلى أن الشركة بدأت تصدير منتجات مصانعها في دول عديدة بقارات أسيا وأفريقيا وأوروبا وامريكا الجنوبية، ثل الأرجنتين والبرازيل واليونان وتركيا وألمانيا، خلال أخر 7 سنوات، لأن السوق العالمي متعطش للأسمدة.





