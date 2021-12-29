مي الشباط تطرح رواية للتغلب على أزمة الطعام أثناء السفر

كشفت مي الشباط أنها تستعد لكتابة رواية تكشف كيفية التغلب على أزمة الطعام أثناء السفر إلى أي بلد.

وقالت مي الشباط إن هذه الفكرة جاءتها بسبب اهتمامها الكبير بالسفر ومجال الطعام، وأن لديها خبرة كبيرة فيهما.

وأضافت أن لها فيديوهات كثيرة تتحدث عن هذه المشكلة، ولذا قررت أن تجمع هذه الأفكار في رواية.

ولم تحدد مي حتى الآن اسم الرواية، حيث تفاضل بين أكثر من اسم، على أن يتم طرحها بداية فبراير المقبل.



وأوضحت مي الشباط أن الرواية تؤكد أنه من الأفضل اللجوء للأكل في المطاعم التي تقدم الأكل المحلي ولو لمرة واحدة، وعدم اللجوء إلى الأكل في المطاعم العالمية والمعروفة فقط، مشيرة إلى أن ذلك يساهم في التعرف بشكل أكبر على شعوب تلك البلدان ويعزز من الإحساس بالرحلة ذاتها.

وقدمت نصيحة أيضاً للمسافرين باللجوء للمطاعم التي تقدم قائمة الطعام بلغة البلد الأصلية فقط، حيث إن أغلب المطاعم التي تقدم قائمة طعام بلغة إضافية كالإنجليزية في الدول التي لا تتحدث الإنجليزية تكون عادة سياحية ولا تقدم المأكولات الشعبية بأفضل شكل.