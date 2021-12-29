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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصادر بسموحة: وكيل لاعبين وراء شائعة مبادلة كهربا مع حسين فيصل.. تفاصيل

كهربا لاعب الأهلى
كهربا لاعب الأهلى

كشفت مصادر داخل نادى سموحة أن له صحة لما تردد خلال الساعات القليلة الماضية بشأن رغبة أحمد سامى المدير الفنى للفريق السكندرى الحصول على خدمات محمود عبدالمنعم كهربا جناح النادى الأهلى مقابل منح الفريق الأحمر الإستغناء الخاص بنجم سموحة الصاعد حسين فيصل .

وقالت المصادر لـ صدى البلد أن وكيل لاعبين مشترك لمحمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلى وحسين فيصل نجم سموحة ومنتخب مصر  يرغب فى تسويق جناح الأهلى الذى خرج من الحسابات الفنية لمديره الفنى فى القلعة الحمراء بيتسو موسميانى لذلك لجأ لتسريب أخبار عن رغبة الأهلى فى الإستفادة من خدمات حسين فيصل نجم الفريق .

وشددت المصادر على أن أحمد سامى يتمسك بقوة لاستمرار حسين فيصل معه فى سموحة خاصة أن اللاعب الشاب القادم من الزمالك فى صفقة إنتقال حر مطلع الموسم الحالى يعد أحد الأعمدة الأساسية للفريق السكندرى التى يعتمد عليها بجانب نجاحه فى تقديم أوراق إعتماده رفقة منتخب مصر فى بطولة كأس العرب الأخيرة بالدوحة .

وكان أحمد سامى قد أكد رغبته فى الحصول على خدمات كهربا فى تصريحات تليفزيونية حال موافقة ناديه الأهلى فى الإستغناء عن اللاعب فى فترة الإنتقالات الشتوية القادمة .

وأشار سامى الا ان العلاقات الطيبة بين الأهلى وسموحة قد تلعب دورا فى تسهيل صفقة إنتقال كهربا الى الفريق السكندرى ليستعيد بريقه مرة أخرى داخل المستطيل الأخضر .

ولم ينجح محمود عبدالمنعم كهربا فى نيل ثقة الجنوب إفريقيى بيتسو موسميانى المدير الفنى للنادى الأهلى وأصبح حبيسا لمقاعد البدلاء وسط تأكيدات بأن مدربه يرغب فى الخلاص منه رافضا جميع الوساطات للعفو عن اللاعب المشاغب فى الملاعب .

وخاض كهربا مع الأهلى 62 مباراة بجميع البطولات سجل خلالها 17 هدفا وصنع 9 أخرين ونال 8 إنذارات وكارت أحمر وحيد .

وتوج كهربا مع الأهلى بلقب دوري الأبطال الافريقى مرتين  و برونزية كأس العالم للأندية ولقب للسوبر المحلى ومثله للأفريقى بجانب بطولة كأس مصر وبطولة الدوري الممتاز.

فى حين انتقل حسين فيصل الى سموحة بعد سنوات قضاها داخل قطاع الناشئين فى الزمالك ليفاجئ بالإستغناء عن خدمته نهاية الموسم الماضى بخطاب مرسل اليه عبر البريد من قبل اللجنة المؤقتة للزمالك برئاسة حسين لبيب .

سموحة كهربا حسين فيصل احمد سامي الأهلى

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