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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحكومة تحذر المواطنين: سقوط أمطار غزيرة بعد غد حتى 2 يناير

صدى البلد

 استعرض الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري،  خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نماذج التنبؤ بحالة الطقس خلال الفترة من اليوم 29 ديسمبر حتى 2 يناير المقبل، موضحا أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة، اليوم، على السواحل الشمالية الغربية وشمال سيناء، مضيفا أنه وفقا لنماذج التنبؤ بالطقس بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار، من المتوقع أن يشهد غدا الخميس سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية الغربية ومحافظة مطروح، قد تكون خفيفة إلى متوسطة على محافظات الوجه البحري.

وبالنسبة ليوم الجمعة، فمن المتوقع سقوط أمطار غزيرة على محافظات الإسكندرية والبحيرة ودمياط وكفر الشيخ وبورسعيد وشمال سيناء وأقصى السواحل الشمالية الغربية، وتكون هذه الأمطار من متوسطة إلى غزيرة على باقي محافظات الوجه البحري والدلتا وتقل شدتها على القاهرة وشمال الصعيد.


وتابع الوزير: تشير النتائج الأولية إلى استمرار سقوط الأمطار يومي 1 و2  يناير 2022 على شمال البلاد وسيناء وسواحل البحر الأحمر، مطالباً المواطنين بتوخي الحذر، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن هذه الأمطار خاصة في المناطق ذات الطبيعة الجبلية، على أن يتم الإعلان عن تحديث التنبؤ خلال الأيام المقبلة. 


من جانبه، شدّد رئيس الوزراء على ضرورة رفع درجة الاستعداد بهذه المحافظات؛ لمواجهة موجة الطقس السيئ، مع ضرورة التعاون الكامل بين كل الوزارات والجهات المعنية، وتفعيل غرف الأزمات، وحشد كل المعدات اللازمة، وكذا القوة البشرية لسرعة التعامل مع موجة الأمطار الغزيرة.

الوزراء سقوط أمطار غزيرة توخي الحذر حتى 2 يناير

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