بعد رفض قانون المهن الفنية.. ماذا ينتظر تعديلات ضريبة الدمغة؟

شهد مجلس النواب خلال العام الحالي، عددًا من التشريعات التي أثارت الجدل تحت قبة المجلس، آخرها مشروع قانون إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، الذي رفضه النواب بعد حالة من الجدل.

ورفض المجلس خلال جلسته العامة، الأحد الماضي، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

جاء ذلك بعد أن شهدت الجلسة، اعتراضات كبيرة من النواب بشأن ما جاء فى القانون من منح النقابات الفنية الضبطية القضائية.

تعديلات ضريبة الدمغة

قد يشهد المجلس أيضا، رفض مشروع تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 74 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

يأتي ذلك بعدما رفضه الكثير من النواب، خلال جلسة منتصف الشهر الجاري، حيث شهدت الجلسة هجوما حادا من قبل الأعضاء على الحكومة بسبب سعيها الدائم لحل مشكلات الموازنة العامة للدولة وعجزها من جيب المواطنين، على حد قولهم، ما دفع المستشار حنفي جبالي رئيس النواب في النهاية، إلى تأجيل الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ.