عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد رفض قانون المهن الفنية.. ماذا ينتظر تعديلات ضريبة الدمغة؟

مجلس النواب
مجلس النواب

شهد مجلس النواب خلال العام الحالي، عددًا من التشريعات التي أثارت الجدل تحت قبة المجلس، آخرها مشروع قانون إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، الذي رفضه النواب بعد حالة من الجدل.

ورفض المجلس خلال جلسته العامة، الأحد الماضي، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

جاء ذلك بعد أن شهدت الجلسة، اعتراضات كبيرة من النواب بشأن ما جاء فى القانون من منح النقابات الفنية الضبطية القضائية.

أبرزها ضريبة الدمغة.. 9 تشريعات أثارت الجدل تحت قبة البرلمان في 2021

البرلمان يرجئ مناقشة تعديلات قانوني ضريبة الدمغة ومقابل دخول المسارح والملاهي

تعديلات ضريبة الدمغة

قد يشهد المجلس أيضا، رفض مشروع تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 74 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

يأتي ذلك بعدما رفضه الكثير من النواب، خلال جلسة منتصف الشهر الجاري، حيث شهدت الجلسة هجوما حادا من قبل الأعضاء على الحكومة بسبب سعيها الدائم لحل مشكلات الموازنة العامة للدولة وعجزها من جيب المواطنين، على حد قولهم، ما دفع المستشار حنفي جبالي رئيس النواب في النهاية، إلى تأجيل الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ.

 

قانون مجلس النواب الحكومة مشروع قانون الضبطية القضائية

ترشيحاتنا

كمونة: شيكابالا لو موجود في الأهلي مسيرته كانت ستتغير ماديا وفنيا

إيران تعلن أنها ستتراجع عن إجراءات نووية بعد رفع العقوبات عنها

بسبب الأحوال الجوية.. اتحاد الطائرة يعلن تأجيل مباريات بالدوري

شاومي تكشف عن MIUI 13.. وقائمة الهواتف المؤهلة للحصول على أندرويد 12 عالميا

اتكاسل عن صلاة الفجر لشدة البرد فهل علىّ إثم؟.. علي جمعة يجيب

تلفزيون يتيح للمشاهد تذوق الطعام المعروض بالإعلانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لاضطراب الطقس .. تعطيل الدراسة بـ مطروح غدا

ادعوله بالرحمة| الموت يفجع المطرب الشعبي محمود الليثي

التموين: استكمال بيانات أفراد البطاقات إجباريًا .. والمساءلة والحذف للممتنع

طقس سيئ.. تعطيل الدراسة غدا بمحافظتين .. تعرف عليهما

عشان ترجع للساحة الفنية|حلمي بكر يفجر مفاجأة بشأن طلاق شيرين وحسام حبيب

خيانة زوجية.. تعليق مثير من زوجة أحمد الفيشاوي بعد الطلاق

خطأ شائع يبطل المسح على الشراب عند الوضوء .. الإفتاء تحذر منه

جنيهان.. زيادة سعر السكر التمويني لـ 10.5 جنيه اعتبارا من يناير 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هدية الرئيس| برامج حماية اجتماعية بـ 152.5 مليار جنيه.. وإشادات دولية بالجهود المصرية

من قصة حب مشتعلة لانفصال مفاجئ.. رحلة أحمد الفيشاوي وندى الكامل الزوجية

مؤشرات تكشف صدق نواياه.. متى سيعتزل تامر حسني الغناء؟

سلوى عثمان فى حوار لـ صدى البلد :حسيت أنى أول مرة أمثل فى منورة بأهلها.. وشعرت بالخضة مع يسري نصرالله.. وتلقيبى بـ رمز النكد فى مدينة الإنتاج دليل على نجاحى

فيديو

كشف حقيقة مصنع الجبن بالمنوفية .. وتحرك برلماني بعد واقعة "المعجون".. فيديو

فيديو جراف.. طقس أوروبي .. تفاصيل طقس الـ 6 أيام القادمة في مصر

نجوم تخلصوا من حياتهم في2021.. شقيق رامي صبري أبرزهم.. فيديو

22 مبادرة و100مليار جنيه.. صحة المصريين في عيون الرئيس ..فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

اﻟﻤﺰﻳﺪ