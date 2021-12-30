العباسي: المحلة لن يقف على مدرب هارب

أكد المهندس علي العباسي رئيس شركة غزل المحلة لكرة القدم أن فريقه لن يقف على أحد موضحاً أنه ليس مقبولاً أن يترك محمد عودة المدير الفني للفريق عمله ويهرب بهذه الطريقة.



وأوضح العباسي عبر برنامج الريمونتادا بقناة المحور أن هناك اتصالات للتعاقد مع مدرب جديد لقيادة زعيم الفلاحين مؤكداً أن الفريق يملك لاعبين مميزين ويقدم نتائج جيدة وهناك فترة توقف ولا داعٍ للقلق على مستقبل الفريق.



وأشار إلى أنه ليس مفهوماً بالنسبة له طريقة تفاوض المقاولون مع مدرب متعاقد مثل عودة.



وأوضح أن العقد يشمل بنداً يسمح بالشرط الجزائي في حالة الاستقالة وهو ما لم يحدث خاصة أن عودة رحل بشكل مفاجئ ولم يقدم استقالة رسمية.