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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تدريبات تأهيلية خاصة لبدلاء ومستبعدي الزمالك من مواجهة غزل المحلة

الزمالك
الزمالك

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء والمستبعدين من مواجهة أمس أمام غزل المحلة، تدريبات تأهيلية خاصة خلال مران اليوم الأحد.

 

وخاض لاعبو الزمالك، وحدة تدريبية استعان خلالها الجهاز الفني بـ "الحواجز" وبعض أدوات التدريب، ثم أعقبها مران بالكرة حيث تم تقسيم اللاعبين إلى عدة مجموعات.

 

وخضع اللاعبون لسباق سرعات في نهاية الوحدة التدريبية في جزء صغير من الملعب.

 

وفاز الزمالك على غزل المحلة برباعية دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين أمس السبت على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة للدوري الممتاز.

 

والجدير بالذكر أن الجهاز الفني للزمالك قرر استئناف التدريبات حتى يوم الثلاثاء المقبل وبعدها يحصل الفريق على راحة أيام 29 و30 و31 ديسمبر الحالي قبل السفر إلى الإمارات للمشاركة في الدورة الودية المقررة في يناير المقبل.

المحلة الزمالك ستاد القاهرة غزل المحلة نادي الزمالك دوري الممتاز

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