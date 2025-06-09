شاهد.. مطار القاهرة يستقبل أولى أفواج الحجاج العائدين من الأراضي المقدسة

بدأ مطار القاهرة الدولي، اليوم، يستقبل أولى أفواج الحجاج العائدين من الأراضي المقدسة، بعد أداء مناسب الحج، حيث بدأت شركات الطيران في تشغيل الرحلات الجوية القادمة من الأراضي المقدسة لعودة الحجاج.

وشهد موسم سفر الحجاج تنسيقًا مكثفًا بين جميع الجهات العاملة بالمطارات المصرية، بصفة عامة ومطار القاهرة بصفة خاصة، حيث تم تخصيص غرفة عمليات لمتابعة حركة الرحلات وضمان سرعة الاستجابة لأي استفسارات أو احتياجات قد تطرأ لضيوف الرحمن، مما ساهم في تسيير الرحلات دون معوقات وانعكس إيجابًا على تجربة سفر الحجاج.

وقد تم توفير كافة المساعدات والتسهيلات وتخصيص مجموعات عمل على مدار الساعة للتعامل مع أي طارئ، والدفع بفرق من المنسقين في الصالة الموسمية المخصصة لرحلات مصر للطيران، ومبني الركاب (٢) المخصص لرحلات الخطوط السعودية، ومبني الركاب (١) المخصص لرحلات الطيران الخاص، وذلك لمساعدة الحجاج خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال المحاسب مجدي إسحق عازر، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، إن مطار القاهرة قد استعد لعودة الحجاج بعد أداء فريضة الحج.

كما وجه الشكر لكل العاملين بالمطار لقيامهم بعملهم على أكمل وجه لإنجاح الموسم هذا العام، متمنيًا دوام النجاح خلال عودة الحجاج إلى أرض الوطن.