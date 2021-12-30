عبدالباسط حمودة: جيل اليومين دول بياخدوا المزيكا بتاعتنا ويعملوا عليها أغاني

كشف نجم الغناء الشعبي المطرب عبدالباسط حمودة، عن رأيه في الجيل الحالي من المغنين الشعبي، مؤكدا أن هناك فرق كبير بين الجيل الحالي والجيل الذي ينتمي له.

وأضاف عبدالباسط حمودة، في حوار لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الاربعاء، أن :"جيل اليومين دوال بياخدوا المزيكا بتاعتنا ويعملوا عليها اغاني".



وكشف نجم الغناء الشعبى عبد الباسط حمودة، سر نجاحة في الغناء الشعبي، مؤكدا أنه تعلم الغناء في الشارع ووسط الناس.



وأضاف عبد الباسط حمودة، أن "محبة الناس بالدنيا، ومهة الغناء بتقول كل المسرح قبل ما ياكلك، ولو انت دخلت بطيء هتخس ولازم تخطف الناس".



وتابع نجم الغناء الشعبى عبد الباسط حمودة، أن هذا ما تعلمناه من نجوم الغناء الشعبي السابقين، وكانت الحياة جميلة في الغناء بالأفراح الشعبية".



وأكد نجم الغناء الشعبى، "الفرح الشعبي هو اللي علمني، وولاد البلد هما اللي علمونا والفرح كان بيشتغل في الشارع لحد الصبح، وكنت بشتغل 12 نمرة في اليوم وطول الليل".



