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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شكرا لكم جميعا.. صلاح عبد الله يوجه رسالة لأبطال "تاج راسنا بابا"

مسلسل نصيبي وقسمتك
مسلسل نصيبي وقسمتك

نشر الفنان صلاح عبد الله، صورة من كواليس تصوير حدوته "تاج راسنا بابا" من مسلسل نصيبي وقسمتك 4، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

 

وظهر في الصورة الفنان صلاح عبد الله، بصحبة الفنانة منة فضالي، والفنان إسلام جمال، وعدد من أبطال حكاية “تاج راسنا بابا”.

 

وعلق صلاح عبد الله علي الصورة، كاتبًا: “من #تاج_راسكم_بابا إليكم ياأبنائي الرائعين يامن في الصورة المنشورة ومن ليس فيها ويامن كنتم خلف كاميرات التصوير شكراً لكم جميعاً فقد كنتُ سعيداً للغاية بالعمل معكم #صلاح_عبدالله اللي هوه #مجيد_النعماني اللي هوه #بابا”.

 

منة فضالي توجه رسالة لأبطال "تاج راسنا بابا"

"شاطرة جدا".. منة فضالي تشيد بأداء منه تيسير في "نصيبي وقسمتك"

 

وكانت قد علقت الفنانة منة فضالي علي حدوته "تاج راسنا بابا" من مسلسل نصيبي وقسمتك 4، عبر حسابها الشخصي “انستجرام”، وكتبت: “مش عارفه اكتب ايه بجد انا فخوره بجد اني كنت جزء من هذا العمل المحترم الراقي الحقيقي والحب بنا كان كبير اوي وبجد حدوته تاج راسنا بابا من الاعمال اللي كلها احساس و مشاعر رئيسها عمنا كلنا وابونا عم صلاح عبدالله بقولك بحبك اوي يا احلي صاصا و سامحني بقي هاجر مشيت بس منه موجوده بنوتك حبيتك ربنا يخليك لينا وعلي راسنا كلنا بجد”.


واضافت منة "عمرو محمود ياسين مش عارفه اقولك ايه بجد كلمه شكر قليله بس حقيقي انا بحبك جدا و انت عملت معايا واجب علي راسي ربنا يخليك ليا بجد ويحميك لانك فعلا بتتعب وجدع وكل الكلام الحلو قليل عليك، محمد الخبيري المكسب والصاحب والمخرج الشاطر اوي حبيتك وحبيت شغلي معاك وانت فعلا مكسب ل اي حد ربنا يديك الخير لانك طيب وقلبك ابيض مفيش منو الف مبروك يا حبيبي، احمدعبد العاطي مش حقول منتج متميز بس حقول انت عظيم وطول عمرك متقدم ومختلف مرسيي بجد علي كل اللي بتعملو لشغلك وللناس ودائما ناجح يا رب، هيثم ناصر مدير تصوير الحدوته القمر اللي فعلا حبيتو علي المستوي الشخصي لانه فعلا متصالح مع نفسه وعبقري".


وتابعت منة فضالي "شكرا لكل زملائي النجوم وبقولهم مبروك من قلبي كنتم تجننو وابدعتم، شكرا لكل فريق الانتاج والاخراج والاضاءة والملابس والاكسسوار وكل القائمين في هذا العمل المحترم الراقي شكرا لتعبكم يا رجاله تعبكم بنجاح دائما بحبكم و وحشتوني اوي و الي ان نلتقي، شكرا للجمهور اللي بيكم دائما ناجحه والصحافه والاعلام".

 

الفنان صلاح عبد الله صلاح عبد الله حدوتة تاج راسنا بابا تاج راسنا بابا مسلسل نصيبي وقسمتك 4

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