"شاطرة جدا".. منة فضالي تشيد بأداء منه تيسير في "نصيبي وقسمتك"

أشادت الفنانة منه فضالي، بأداء الفنانة منة بدر تيسير، ونشرت صورة جمعتهما من كواليس تصوير حدوته "تاج راسنا بابا"من مسلسل نصيبي وقسمتك4،وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتبت فضالي من خلال صورتهما:"منه بدر تيسير شاطره جدا جدا بجد وعامله الدور الاتاك تحفه حببتي مبروك وقمر بجد طبعا الصوره تشرح نفسها بعد ٢٤ساعه تصوير احم احم يعني😜🤪🤪 وباكل فينو الساعه ٥ الصبح وحاجه هم المهم اني بحبك ومبسوطه اننا اشتغلنا سوا تاني".



وكانت بداية انطلاق اجزاء مسلسل “نصيبي وقسمتك” الجزء الاول عام ٢٠١٦ الذي كتبه المؤلف عمرو محمود ياسين حيث كانت تتكون كل حكاية في الجزء الاول طرح 15 حلقة من المسلسل، وكان لكل قصة 3 حلقات، وفي الموسم الثاني أصبحت 9 حكايات، وكذلك أيضًا الموسم الثالث، واستمر نجاح مسلسل “نصيبي وقسمتك” لثلاثة مواسم كل موسم مجموعه من حكايات ، ثم جاء بعد نجاحه علي شاشه الدراما العديد من الاعمال الدراميه المنفصله المتصله.