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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

منة فضالي توجه رسالة لأبطال "تاج راسنا بابا"

صدى البلد

نشرت الفنانة منة فضالي، صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات  "إنستجرام".
 

وظهرت منة فضالى في الصورة مع الفنان اسلام جمال وعدد من ابطال حكاية “تاج راسنا بابا”، معلقة “مش عارفه اكتب ايه بجد انا فخوره بجد اني كنت جزء من هذا العمل المحترم الراقي الحقيقي والحب بنا كان كبير اوي وبجد حدوته تاج راسنا بابا من الاعمال اللي كلها احساس و مشاعر رئيسها عمنا كلنا وابونا عم صلاح عبدالله بقولك بحبك اوي يا احلي صاصا و سامحني بقي هاجر مشيت بس منه موجوده بنوتك حبيتك ربنا يخليك لينا وعلي راسنا كلنا بجد”.


واضافت منة "عمرو محمود ياسين مش عارفه اقولك ايه بجد كلمه شكر قليله بس حقيقي انا بحبك جدا و انت عملت معايا واجب علي راسي ربنا يخليك ليا بجد ويحميك لانك فعلا بتتعب وجدع وكل الكلام الحلو قليل عليك❤️ محمد الخبيري المكسب والصاحب والمخرج الشاطر اوي حبيتك وحبيت شغلي معاك وانت فعلا مكسب ل اي حد ربنا يديك الخير لانك طيب وقلبك ابيض مفيش منو الف مبروك يا حبيبي، احمدعبد العاطي مش حقول منتج متميز بس حقول انت عظيم وطول عمرك متقدم ومختلف مرسيي بجد علي كل اللي بتعملو لشغلك وللناس ودائما ناجح يا رب، هيثم ناصر مدير تصوير الحدوته القمر اللي فعلا حبيتو علي المستوي الشخصي لانه فعلا متصالح مع نفسه وعبقري".


تابعت منة فضالي "شكرا لكل زملائي النجوم وبقولهم مبروك من قلبي كنتم تجننو وابدعتم، شكرا لكل فريق الانتاج والاخراج والاضاءة والملابس والاكسسوار وكل القائمين في هذا العمل المحترم الراقي شكرا لتعبكم يا رجاله تعبكم بنجاح دائما بحبكم و وحشتوني اوي و الي ان نلتقي، شكرا للجمهور اللي بيكم دائما ناجحه والصحافه والاعلام".

يذكر أن منة فضالي شاركت في فيلم “ميني بار” الذي توقف تصويره منذ أكثر من عام بعد أن انتهى تصوير أكثر من 40% من مشاهده الداخلية والخارجية، ولكنه توقف لعدة أسباب، من بينها تداعيات وانتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19) مما أثر على انخفاض نسبة التشغيل فى دور العرض السينمائى التى وصلت إلى 50% قبل أن تزيد فى الآونة الأخيرة إلى 70%، مما ساعد على التحفيز والرجوع إلى البلاتو من جديد.

فيلم «مينى بار» يتضمن كوكبة ونخبة من النجوم ، ويعد أبرزهم النجم نضال الشافعى، مدحت تيخا، صلاح عبد الله، أمينة، منه فضالى، راندا البحيرى، محمد أتوكا، طاهر أبو ليلة، علاء مرسى، روان فؤاد، ياسر الزنكلونى، محمود فارس، علاء زينهم، حسن عبد الفتاح، صبرى عبد المنعم، إبراهيم المصرى، إبرام سمير، مارى وجيه، الكابتن لوشا، المطرب العراقى محمد السالم، بسام كارم، ماجد إسكندر، محمد السنى وآخرين ومجموعة من ضيوف الشرف، ويعد أبرزهم النجم ميدو عادل، ياسر على ماهر، الفنان الراحل فايق عزب.

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