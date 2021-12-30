مصر تسجل 854 إصابة بكورونا والملك سلمان يلقي خطاب الدورة الـ8 لمجلس الشورى.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

مصر.. إعطاء 55.6 مليون جرعة لقاح ضد كورونا

السودان.. ارتفاع عدد ضحايا انهيار منجم الذهب إلى 31

السعودية تُعيد إلزامية ارتداء الكمامة وتطبيق التباعد في جميع الأماكن

الصحة العالمية: مرحلة كورونا الحادة قد تنتهي في 2022.. والفيروس سيبقى

الولايات المتحدة تسجل قفزة قياسية في إصابات كورونا اليومية

البيت الأبيض: بايدن سيعرض على بوتين "مسارا دبلوماسيا" بشأن أوكرانيا

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن مصر استقبلت شحنات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا عبر آلية "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال "جافي"، وذلك ضمن خطة الدولة للتوسع والتنوع في توفير اللقاحات، مشيرةً إلى أن هذه الشحنات تضمنت 2.315.910 جرعة لقاح، منها 1.501.110 جرعة من إنتاج شركة فايزر، و462 ألف جرعة من إنتاج شركة موديرنا، و352.800 جرعة من إنتاج شركة أسترازينيكا.

وذكرت "الراي" أن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 854 إصابة جديدة بفيروس كورونا و28 وفاة أمس الأربعاء، وذلك مقارنة مع 809 إصابات ونفس عدد الوفيات في اليوم السابق، مشيرةً إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء هو 383857 من ضمنهم 319225 حالة تم شفاؤها و21695 حالة وفاة

على الصعيد الإقليمي والعربي، ركزت "الجريدة" مع خطاب العاهل السعودي الملك سلمان بن الدورة الثامنة لـمجلس الشورى، حيث قال إن المملكة قلقة من عدم تعاون إيران مع المجتمع الدولي فيما يخص البرنامج النووي وتطويرها لبرامج الصواريخ الباليستية، وإنه يأمل أن تغير إيران سياستها وسلوكها السلبي في المنطقة وأن تتجه نحو الحوار والتعاون.

وقال إن المملكة "تحث جميع القيادات اللبنانية على تغليب مصالح شعبها، والعمل على تحقيق ما يتطلع إليه الشعب اللبناني الشقيق من أمن واستقرار ورخاء، وإيقاف هيمنة حزب الله الإرهابي على مفاصل الدولة“، مؤكدا في الوقت ذاته وقوف الرياض ”إلى جانب الشعب اللبناني".

وذكرت "الوطن" أن الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة أعلنت ارتفاع عدد ضحايا انهيار منجم أهلي للذهب بغرب السودان الى 31 .

وأفادت "القبس" بأن السعودية أعلنت فرض قرارات جديدة تتعلق بمواجهة فيروس كورونا بالنظر إلى الوضع الوبائي في المملكة، وتزايد الإصابات بكوفيد 19 والسلالات المتحورة منه، حيث قررت إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن (المغلقة ، والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات، وذلك اعتباراً من الساعة السابعة من صباح الخميس 30 ديسمبر.

دوليًا، أشارت "الأنباء" إلى أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن المرحلة الحادة من جائحة "كوفيد-19" قد تنتهي في عام 2022 القادم، لكن فيروس كورونا سيبقى حتى بعد ذلك.

وأفادت "الراي" بأن الولايات المتحدة سجلت أكبر حصيلة يومية بإصابات كورونا منذ بداية الجائحة، حيث رصدت أكثر من 440 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

ولفتت "الوطن" إلى أن البيت الأبيض قال إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعرض على نظيره الروسي فلاديمير بوتين ”مسارًا دبلوماسيًا“ بشأن التوتر في أوكرانيا، خلال اتصال هاتفي الخميس.