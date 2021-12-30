عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

مصر تسجل 854 إصابة بكورونا والملك سلمان يلقي خطاب الدورة الـ8 لمجلس الشورى.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

صدى البلد

مصر.. إعطاء 55.6 مليون جرعة لقاح ضد كورونا
السودان.. ارتفاع عدد ضحايا انهيار منجم الذهب إلى 31
السعودية تُعيد إلزامية ارتداء الكمامة وتطبيق التباعد في جميع الأماكن
الصحة العالمية: مرحلة كورونا الحادة قد تنتهي في 2022.. والفيروس سيبقى
الولايات المتحدة تسجل قفزة قياسية في إصابات كورونا اليومية
البيت الأبيض: بايدن سيعرض على بوتين "مسارا دبلوماسيا" بشأن أوكرانيا

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن مصر استقبلت شحنات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا عبر آلية "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال "جافي"، وذلك ضمن خطة الدولة للتوسع والتنوع في توفير اللقاحات، مشيرةً إلى أن هذه الشحنات تضمنت 2.315.910 جرعة لقاح، منها 1.501.110 جرعة من إنتاج شركة فايزر، و462 ألف جرعة من إنتاج شركة موديرنا، و352.800 جرعة من إنتاج شركة أسترازينيكا.

وذكرت "الراي" أن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 854 إصابة جديدة بفيروس كورونا و28 وفاة أمس الأربعاء، وذلك مقارنة مع 809 إصابات ونفس عدد الوفيات في اليوم السابق، مشيرةً إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء هو 383857 من ضمنهم 319225 حالة تم شفاؤها و21695 حالة وفاة

على الصعيد الإقليمي والعربي، ركزت "الجريدة" مع خطاب العاهل السعودي الملك سلمان بن الدورة الثامنة لـمجلس الشورى، حيث قال إن المملكة قلقة من عدم تعاون إيران مع المجتمع الدولي فيما يخص البرنامج النووي وتطويرها لبرامج الصواريخ الباليستية، وإنه يأمل أن تغير إيران سياستها وسلوكها السلبي في المنطقة وأن تتجه نحو الحوار والتعاون.

وقال إن المملكة "تحث جميع القيادات اللبنانية على تغليب مصالح شعبها، والعمل على تحقيق ما يتطلع إليه الشعب اللبناني الشقيق من أمن واستقرار ورخاء، وإيقاف هيمنة حزب الله الإرهابي على مفاصل الدولة“، مؤكدا في الوقت ذاته وقوف الرياض ”إلى جانب الشعب اللبناني".

وذكرت "الوطن" أن الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة أعلنت ارتفاع عدد ضحايا انهيار منجم أهلي للذهب بغرب السودان الى 31 .

وأفادت "القبس" بأن السعودية أعلنت فرض قرارات جديدة تتعلق بمواجهة فيروس كورونا بالنظر إلى الوضع الوبائي في المملكة، وتزايد الإصابات بكوفيد 19 والسلالات المتحورة منه، حيث قررت إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن (المغلقة ، والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات، وذلك اعتباراً من الساعة السابعة من صباح الخميس 30 ديسمبر.

دوليًا، أشارت "الأنباء" إلى أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن المرحلة الحادة من جائحة "كوفيد-19" قد تنتهي في عام 2022 القادم، لكن فيروس كورونا سيبقى حتى بعد ذلك.

وأفادت "الراي" بأن الولايات المتحدة سجلت أكبر حصيلة يومية بإصابات كورونا منذ بداية الجائحة، حيث رصدت أكثر من 440 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

ولفتت "الوطن" إلى أن البيت الأبيض قال إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعرض على نظيره الروسي فلاديمير بوتين ”مسارًا دبلوماسيًا“ بشأن التوتر في أوكرانيا، خلال اتصال هاتفي الخميس.

 

مصر مجلس الشورى الكويت لبنان السعودية الملك سلمان الولايات المتحدة فيروس كورونا كورونا صحف الكويت فيروس كورونا المستجد كورونا اليوم العاهل السعودي

موضوعات متعلقة

بايدن يطلب من المحكمة العليا النظر في سياسات ترامب الخاصة بالهجرة

الملك سلمان: اتفاق "أوبك+" جوهري لاستقرار سوق النفط

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. مواعيد مباريات اليوم الخميس.. حقيقة عقد شيكابالا مع الزمالك

ترتيب الدوري الإنجليزي.. بعد فوز مانشستر سيتي وتعادل تشيلسي مع برايتون

كيف تحمي عائلتك من «أوميكرون».. خبير فيروسات يجيب

موسيماني يجدد رفضه ضم مدرب عام بعد ترشيح النحاس

سباق مثير بين سيارات فورمولا 1 و فورمولا E و رالي على الحلبة | فيديو

حدث ليلا |لو هتعمل عمرة.. اعرف شروط السفر للمملكة السعودية.. 854 حالة جديدة بكورونا .. و 28 وفاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ادعوله بالرحمة| الموت يفجع المطرب الشعبي محمود الليثي

لاضطراب الطقس .. تعطيل الدراسة بـ مطروح غدا

خيانة زوجية.. تعليق مثير من زوجة أحمد الفيشاوي بعد الطلاق

التموين: استكمال بيانات أفراد البطاقات إجباريًا .. والمساءلة والحذف للممتنع

طقس سيئ.. تعطيل الدراسة غدا بمحافظتين .. تعرف عليهما

خطأ شائع يبطل المسح على الشراب عند الوضوء .. الإفتاء تحذر منه

هبلّغ عنّك.. شاب فيومي يطلّق زوجته الإيطالية في بث مباشر على فيسبوك

عشان ترجع للساحة الفنية|حلمي بكر يفجر مفاجأة بشأن طلاق شيرين وحسام حبيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يستعد للخطوبة قريبا.. أول صور لخطيبة محمد رشاد المرتقبة

هدية الرئيس| برامج حماية اجتماعية بـ 152.5 مليار جنيه.. وإشادات دولية بالجهود المصرية

من قصة حب مشتعلة لانفصال مفاجئ.. رحلة أحمد الفيشاوي وندى الكامل الزوجية

مؤشرات تكشف صدق نواياه.. متى سيعتزل تامر حسني الغناء؟

فيديو

كشف حقيقة مصنع الجبن بالمنوفية .. وتحرك برلماني بعد واقعة "المعجون".. فيديو

فيديو جراف.. طقس أوروبي .. تفاصيل طقس الـ 6 أيام القادمة في مصر

نجوم تخلصوا من حياتهم في2021.. شقيق رامي صبري أبرزهم.. فيديو

22 مبادرة و100مليار جنيه.. صحة المصريين في عيون الرئيس ..فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

اﻟﻤﺰﻳﺪ