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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

البحر الأحمر تحذر المواطنين من السيول والأمطار لمدة 3 أيام

محافظ البحر الاحمر
محافظ البحر الاحمر

أعلنت إدارة الأزمات بديوان عام محافظة البحر الأحمر، في بيان لها؛ احتمالية سقوط أمطار تصل إلى حد السيول، بدءًا من اليوم وحتى الأحد المقبل.

 

أضاف البيان، أن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، اعتبارًا من يوم الخميس وحتى الأحد المقبل، وسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تصل إلى حد السيول على أماكن مُتفرقة بالمحافظة، مطالبين بتوخي الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة.

 

في السياق ذاته، أعلن اللواء محمد عبد الرحيم حميد، رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، رفع درجة الاستعداد بالموانئ التابعة للهيئة، تحسبًا للتغيرات الجوية المتوقعة خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تعرض بعض المحافظات لعدم الاستقرار في الأحوال الجوية، واضطراب حركة الملاحة البحرية بخليج السويس والبحر الأحمر.

 

وشدد حميد، على التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ التابعة للهيئة، وتفعيل دور غرفة عمليات الموانئ، ورفع درجة استعداد مركز العمليات الرئيسي بالهيئة، ومتابعة الخريطة المناخية أولًا بأول، ورفع درجة استعداد الوحدات البحرية المملوكة للهيئة، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والسلامة البحرية، والتنبيه على مديري الموانئ بضرورة اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب بوقف أو استئناف حركة الملاحة، بعد التنسيق مع مكاتب هيئة الأرصاد الجوية، ومتابعة الخريطة المناخية حفاظًا على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

امطار السيول البحر الأحمر سقوط امطار إدارة الأزمات الاحوال الجوية

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