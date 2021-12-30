إبراهيم عيسى: موكب المومياوات المشهد الأكثر تحضرا واستعادة للهوية في 2021

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن لحظة الوهج الكبرى بالنسبة له فى عام 2021 كانت مشهد موكب المومياوات، قائلا: "موكب المومياوات تعتبر لحظة استعادة للهوية المصرية والثقافة المصرية ومصر بعد موكب المومياوات غير قبل الموكب كما أن مشهد موكب الكباش كان مهم جدا".

وأضاف الإعلامي إبراهيم عيسى، في برنامجه "حديث القاهرة" المذاع على قناة “القاهرة والناس”، أن مشاهد موكب المومياوات وافتتاح طريق الكباش بمثابة استعادة مجد الحضارة المصرية.

وتابع إبراهيم عيسى: "موكب المومياوات المشهد الأكثر تحضرا في عام 2021 ، مصر نجحت فى معركة الوعي خلال 2021، والوعى هو اللى قادر على حماية المشروعات التي تحدث ومصر محددة هويتها ومسارها حاليا".