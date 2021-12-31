رجل أعمال يوزع هدايا غبر متوقعة على موظفيه بمناسبة العام الجديد

ساعات تفصلنا عن الإحتفال برأس السنة و استقبال عام جديد، و يقوم البعض بتبادل الهدايا للتعبير عن المحبة، و لكن أثار رجل اعمال مغربي الجدل بعد ما قام به احتفالا برأس السنة .

و بحسب ما ذكرته "سكاي نيوز"، فإن رجل أعمال مغربي قام بتوزيع أموال كهدايا للموظفين في شركة السيارات التي يملكها في إحدى الجزر الاسبانية للتعبير عن سعادته من نتائج العمل الخاصة بشركته بسبب مهارة موظفيه.



قرر صاحب الشركة مكافأة موظفيه على الأداء الممتاز من وجهة نظه، الذي قاموا به خلال عام 2021، و إرتفاع نسبة البيع رغم الركود الذي أصاب العالم بسبب جائحة كورونا .

فاجئ صاحب الشركة الموظفين أنه قام بإرسال رسالة فيها قسيمة تبدأ بـ2000 يورو لكل منهم على هاتفه كهدية بمناسبة العام الجديد و اجتهادهم طول العام الحالي .

جدير بالذكر أن الموظفين كانوا سعداء للغاية للدرجة التي دفعتهم أن يقفزون في الهواء إحتفالا بالرسالة التي وردتهم، و أشار صاحب الشركة ان سعادته اكتملت بمشاعر السعادة التي رآها في عيون موظفيه . و أكد أنه أسعد يوم بحياته .

