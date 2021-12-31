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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تفعيل مذكرة التفاهم فى مجال الزراعة بين مصر وأوزباكستان

لقاء سفيرة مصر بطشقند
لقاء سفيرة مصر بطشقند ووزير الزراعة الاوزبكي

التقت السفيرة أميرة فهمي، سفيرة جمهورية مصر العربية فى طشقند، بوزير الزراعة الأوزبكى جامشيد جوداجيف.

 

و تناول اللقاء الذي عقد، الخميس، آفاق التعاون مع أوزبكستان لتفعيل مذكرة التفاهم فى مجال الزراعة، والتى وُقعت بين البلدين خلال زيارة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي إلى أوزبكستان فى سبتمبر ٢٠١٨، والتي تشمل مشاركة الخبرات فى مجال إنتاج الأسمدة العضوية، والأعلاف الحيوانية، والأدوية البيطرية، وبناء الصوب الزراعية، وإنشاء المزارع السمكية إلى جانب تعزيز التعاون بين الجامعات المصرية والأوزبكية المعنية بالزراعة والمعاهد البحثية.

 

أكد الوزير الأوزبكى على اهتمام بلاده بتبادل الخبرات العملية والعلمية بين المعاهد البحثية والمؤسسات التعليمية ذات الصلة، لاسيما فى مجالات استصلاح الأراضى والرى بالتنقيط، وأهمية العمل على زيادة معدل التبادل التجارى ليرقى إلى مستوى العلاقات بين البلدين، وتنويع المنتجات الزراعة فى عمليات التصدير والاستيراد بين البلدين.

 

وأثنى الوزير الأوزبكى على تميز الأدوية البيطرية ولقاحات الحيوانات التى تنتجها مصانع الأدوية المصرية، وتم الاتفاق أيضاً على النظر فى سبل جذب رجال الأعمال المصريين للاستثمار فى أوزبكستان لا سيما فى المجالات المتعلقة بإنتاج الأدوية البيطرية.

مصر التبادل التجاري الجامعات المصرية جمهورية مصر العربية أوزبكستان مذكرة التفاهم السفيرة أميرة فهمي سفيرة جمهورية مصر العربية في طشقند

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