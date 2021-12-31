المكسيك تسجل 153 وفاة جديدة بكورونا وإجمالي الضحايا يلامس الـ300 ألف

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية يوم الخميس تسجيل 153 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي ضحايا الفيروس في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 299 ألفا و285 حالة.

كما سجلت السلطات الصحية المكسيكية 8024 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى ثلاثة ملايين و969 ألفا و686 حالة.

وسبق لوزارة الصحة وأعلنت أن من المرجح أن تكون الأرقام الفعلية للإصابات والوفيات بفيروس كورونا في البلاد أعلى بكثير.

ووافق مجلس السلامة الصحية فى المكسيك، على منح ترخيص للاستخدام الطارىء للقاح "عبد الله" الكوبى المضاد لفيروس كورونا المستجد المكون من ثلاث جرعات.

وأوضح المجلس - حسبما ذكرت شبكة "ايه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الخميس، أن لديه أدلة كافية تفيد بأن اللقاح آمن وفعال.

وتعتبر المكسيك الدولة الـ16 عالميًا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، لكنها تحتل المرتبة الخامسة من حيث حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس التاجي.

يشار إلى أن لقاح "عبد الله" هو الأبرز بين خمسة لقاحات تم تطويرها في كوبا، وهو فعال بنسبة 92.28% ضد خطر الإصابة بكوفيد بعد التطعيم بثلاث جرعات منه، وفق مجموعة الأدوية "بيو كوبا فارما" الحكومية.