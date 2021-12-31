أحمد سمير: أهدافي الكثيرة في الزمالك "توفيق من ربنا مش انتقام"

كشف أحمد سمير لاعب طلائع الجيش، أنه محظوظ وموفق أمام نادي الزمالك وهو في طلائع الجيش قائلا: "أنا موفق مش انتقام من النادي، هناك مباريات أحاول فيها على مرمى المنافس ولا أوفق فيها، بينما في لقاءات الزمالك كنت أسجل من أقل محاولة".



وأضاف في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "بوكس تو بوكس"، على فضائية ETC، مع الإعلامي محمد شبانة: "ربنا وفقني في الزمالك لرد اعتباري بعد الفترة الصعبة التي قضيتها في النادي، والناس ربطت التألق بانه انتقام".



وواصل سمير: "تلقيت مفاوضات من الأهلي عبر وكلاء اللاعبين وبعض الصحفيين، كان حلمي الانتقال للنادي الأحمر، لكن لم يتحدث معي أي مسئول من النادي الأهلي".



وتابع لاعب طلائع الجيش: "أنا أتميز في اللعب كلاعب وسط حر انما مركز الظهير الأيسر ليس مكاني المفضل والأساسي".