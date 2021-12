محمد رمضان يعلن عن موعد نزول كليبه الجديد "متعودة".. شاهد

أعلن الفنان محمد رمضان، عن موعد نزول كليبه الجديد “متعودة ” ونشر فيديو عبر حسابة الشيخصى بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

وعلق رمضان قائلا: "إن شاء الله كليب #متعودة مع سولكينج بكرة ١/١/٢٠٢٢ الساعة ٥ بتوقيت #مصر على قناتي الرسمية #يوتيوب Tomorrow 1/1/2022 #ParisDubai #musicvideo on my YouTube channel.Happy new year ".



وفي سياق آخر، أثار محمد رمضان الجدل في الأيام القليلة الماضية بسبب أزمته الأخيرة في العراق، حيث كان على موعد لإحياء حفل كبير في العراق وسط حضور جماهيري ضخم، وبالفعل تم الحفل، لكنه خلف وراءه جدلاً كبيرًا، وانتقادات كثيرة.

واعتاد محمد رمضان الخروج بمواقف غريبة ملفته للأنظار، فظهر في لقاء تليفزيوني ممسكا بالشيشة، وقال خلال اللقاء: «شيشة عظيمة.. بتفكرني بالشيشة المصرية وشيشة رفاعي الدسوقي»، ثم تذكر جملة: «آه دا انت معلم وانت واقف بتتكلم ما تمسك الشيشة بقى.. هذا دور الفن في تقارب الشعوب».