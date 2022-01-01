أمينة: بوسي زميلتي وكل واحد فينا له جمهور وطعم ولون مختلف

أفلامي مش "سبوبة"

أكدت الفنانة أمينة، أنها تحب التنوع في أعمالها الفنية وتحب التغيير في العمل، قائلة: "أنا طول عمري بجرب وبغير في ألوان الغناء وغنيت فى 2009 و 2010 اغاني من لبنان والتغيير بالنسبة لى مطلوب وفى حاجات بتنجح مع الوطن العربي ومتسمعش هنا قوي وبغني كل حاجة وكل الالوان".

وأوضحت الفنانة أمينة، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري" مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن لها جمهور مختلف عن المطربة بوسي وكلا منهما له لون مختلف، مضيفة: "بوسي صحبتي وزميلتي وهي لها جمهور وأنا ليا جمهور وبوسي شكل وطعم ولون وأنا طعم ولون مختلف وكلنا بيقدم حاجة مختلفة واللي بيتابعنا عارف كل واحد فينا بيعمل ايه".

ورفضت الفنانة أمينة، الكلام الذي يثار حولها بأنها تتجه للأفلام من أجل السبوبة، قائلة: "انا بقدم كلمات وبعمل شغل يخش البيوت، وأعمالي مش سبوبة واتفرجوا على افلامي ممكن أخد أجر مش كبير ولكن فى شركات بتبقى مش على دراية بعملية التوزيع والدعاية فقط".