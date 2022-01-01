تبدأ من 230 ألف جنيه.. هيونداي أكسنت موديل 2022 في مصر | صور

تعتبر السيارة هيونداي اكسنت موديل 2022 واحدة من اشهر الموديلات التي تنتمي إلى فئة السيدان، والتي تقدم داخل السوق المصري عبر عدة فئات من التجهيزات، حيث تضم السيارة حزمة من التجهيزات والتي تشمل أنظمة الحماية وبرامج الرفاهية ودعم قائد المركبة.

مواصفات السيارة هيونداي اكسنت موديل 2022

تأتي السيارة هيونداي اكسنت موديل 2022 بجنوط تتراوح قياساتها بين 14 و 16 بوصة، مع فتحة سقف كهربائية للفئات عالية التجهيز، بينما تضم مصابيح امامية انسيابية ومصابيح ضباب على جانبي الصادم الامامي، مع مرايات جانبية كهربائية التحكم مزودة بإشارات ضوئية، بالإضافة على قفل مركزي وزجاج كهربائي.

وتعتمد السيارة على قياسات هيكلية بلغت 4370 مم للطول، وبعرض يبلغ 1705 مم، و 1455 مم للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 389 لتر، بينما تضم السيارة من الداخل مكيف هواء، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وشاشة ملونة لعرض الوسائط للفئات الأعلى تجهيز.



اما عن الأداء الفني لمحرك السيارة هيونداي اكسنت موديل 2022 فتستمد قوتها من محرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 125 حصانا، وعزم اقصى للدوران 156 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء يعمل عبر منظومة الجر الامامي للعجلات.

أسعار السيارة هيونداي اكسنت موديل 2022 في السوق المصري

الفئة الأولى هيونداي اكسنت موديل 2022 بقيمة قدرها 230 الف جنيه.

الفئة الثانية هيونداي اكسنت موديل 2022 بقيمة قدرها 240 الف جنيه.

القئة الثالثة هيونداي اكسنت موديل 2022 بقيمة قدرها 246 الف جنيه.

الفئة الرابعة هيونداي اكسنت موديل 2022 بقيمة قدرها 256 الف جنيه.

الفئة الخامسة هيونداي اكسنت موديل 2022 بقيمة قدرها 266 الف جنيه.