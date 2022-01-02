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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

رغم برودة الجو.. طقوس غريبة لأهالي دمياط في ليالي الشتاء

أهالي دمياط على سواحل
أهالي دمياط على سواحل راس البر

رغم برودة الطقس وسقوط الأمطار  المعتادة برأس البر، إلا أن الدمايطة  يحرصون على السهر ليلا بكافيهات ومطاعم رأس البر، خاصة بمنطقة اللسان برأس البر، والتى تضم العديد من الكافيهات والمطاعم.

الدمايطة يعشقون مدينة رأس البر خلال فصل الشتاء ويفضلونها عن فصل الصيف ويفضل السهر بها ليلا ، خاصة يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع، وفي المناسبات المختلفة فيتجولون بشوارعها  وتزدحم الكافيهات بالمواطنين.  

رغم سقوط الأمطار  وبرودة الطقس نجد مدينة رأس البر مزدحمة  الدمايطه  فهى ملجأ  الدمايطة للتنزه في فصل الشتاء.

تعد مدينة رأس البر من أجمل المصايف التى يقبل عليها المصطافون من كل مكان، لما لها من طبيعة جميلة وفريدة، حيث اختصها الله بمعجزة التقاء البحر المتوسط بنهر النيل

كما أن الكثيرين يفضلونها مصيفاً أكثر منها مدينة للسكن، وكانت رأس البر معروفة قديماً بأنها مصيف الفقراء ويفضلها  اهالى محافظة دمياط خلال فصل الشتاء لهدوئها  وعدم ازدحامها بروادها من خارج المحافظة .

طقوس اعتاد عليها الدمايطه يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع خلال فصل الشتاء ولم يمنعهم  برودة الطقس  وتقلب الأحوال الجوية،  بل على العكس تماما يفضلون التجول بشوارع رأس البر والتنمية والجلوس بالكافيهات والمطاعم.

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دمياط سقوط الأمطار المواطنين فصل الشتاء راس البر

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