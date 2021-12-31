تكثيف أمني بمحيط كنائس دمياط للاحتفال بـ رأس السنة

محافظة دمياط

كثفت الأجهزة الأمنية بـ دمياط من تواجدها في محيط الكنائس، في إطار الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد.



وضعت الأجهزة الأمنية بدمياط، خطة محكمة لتأمين احتفالات أعياد رأس السنة والميلاد من خلال انتشار موسع لخبراء المفرقعات بكافة الميادين والمحاور الرئيسية بالمحافظة بالإضافة إلى تعيين خدمات خاصة بمحيط المنشآت الهامة والحيوية، والمواقع الشرطية، والمتنزهات العامة، لتمشيطها بشكل دورى والتأكد من عدم وجود أية عبوات أو مواد متفجرة.

وكلفت إدارات الحماية المدنية خبراء المفرقعات بالقيام بعمليات فحص وتعقيم لكافة الكنائس تحسبا لوجود أى أجسام غريبة مع تكثيف تواجد خبراء المفرقعات لعمليات التمشيط بشكل دورى لزيادة التأمينات على الكنائس لحين انتهاء الاحتفالات.

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