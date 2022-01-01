عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بيجو تفتح أول فروعها في العاصمة السعودية الرياض

بيجو السعودية
بيجو السعودية

افتتح الوكيل الرسمى لشركة بيجو الفرنسية أول فروعها في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ، بالتحديد في حي الملك عبدالله، على الطريق الدائري الشرقي مخرج ١٣ باتجاه الجنوب.

 

واوضحت شركة المجدوعي الوكيل الحصرى لبيجو فى المملكة العربية السعودية ، ان هذا الافتتاح يعد الثالث للشركة على مستوى المملكة خلال عام واحد من ضمن خطط توسع الشركة في كل أنحاء المملكة .

 

واكدد وكيل بيجو انه بذلك الافتتاح تغطي العلامة الفرنسية الثلاث مدن الرئيسية بفروع في المنطقة الغربية، والمنطقة الشرقية، والان في المنطقة الوسطى، لتسهيل وصول عملائها لتجربة مختلف الموديلات والحصول على أفضل العروض.

 

وقال احمد عباسي الرئيس التنفيذي لقطاع السيارات، الوكيل الحصري لبيجو في المملكة العربية السعودية بقوله: " نطمح بأن نكون الأقرب لعملائنا، وبأن تصبح علامتنا التجارية الأكثر ثقة بين فئاتها، ولا يشكل هذا الافتتاح إلى البداية للتوسع في كل مناطق المملكة وخدمة عملائنا بشكل أفضل، وسنواصل المسيرة بإذن الله بإنجازات نوعية ونجاحات متتالية لنكون على مقربة من جميع عملائنا ومحبي سيارات بيجو في المملكة العربية السعودية " .

 

واضاف تقدم كل معارض شركة المجدوعي بيجو تجربة تسوق كاملة تمتد إلى خدمات ما بعد البيع، حيث يمكن لعملائها الوصول لكل احتياجاتهم من خدمات الصيانة وتوفير قطع الغيار الأصلية في كل معرض. 

 

و تطمح الشركة لتقليل الوقت والجهد على عملائها، والاهتمام بالتفاصيل التي توفر لهم كل سبل الراحة منذ اتخاذ قرار الشراء وعلى مدى رحلتهم مع سيارات بيجو التي ترضي جميع الأذواق وتلبي مختلف الاحتياجات، وتلتزم شركة المجدوعي بيجو بكل الإجراءات الاحترازية في معارضها في ظل مواجهه جائحة كوفيد-19، وتحرص على تطبيق أعلى معايير السلامة الصحية لكل رواد معارضها بدأً من فريق العمل وعلى الأخص لعملائها، وتقديم تجربة تسوق وتجربة قيادة سيارات أمنة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعقيم بشكل مستمر. 

بيجو بيجو الفرنسية مدينة الرياض السعودية المملكة العربية السعودية الطريق الدائرى سيارات بيجو

موضوعات متعلقة

موديل 2022.. هوندا تطرح أكورد بزيادة سعرية فى السوق المحلى

تعرف على موعد الكشف عن نيسان قشقاي الجديدة في مصر

9 يناير .. بدء فعاليات مزاد جديد لمركبات النيابات

مع بداية العام الجديد.. هيونداي تطلق بايون 2022 الجديدة

شاهد.. اكتشاف سيارات بورش وبنتلي وجاكوار نادرة في مخزن مهجور

شاهد.. سيارة باتموبيل الجديدة تتألق في أحدث مقطع دعائي لفيلم باتمان المقبل

خاص بدولة الإمارات.. رولز رويس تطرح إصدار جديد من كولينان

البطلة السعودية دانية عقيل تعلن مشاركتها في داكار 2022

ترشيحاتنا

حقيقة وضع رئيس الوزراء السوداني تحت "الإقامة الجبرية"

السعودية تسمح لمتلقي لقاح "سبوتنيك" الروسي بدخول المملكة

أخبار التوك شو:الأرصاد تحذر من الطقس.. وموجة كورونا الرابعة تنحسر والوفيات تتراجع

دار الإفتاء: استطلاع هلال جمادى الآخرة غدا الأحد

"يا بنت الأيه".. قصة أسرع أغنية كتبها تامر حسني وأنقذته من الخسارة| شاهد

مصادر : محمد صلاح غير مصاب بكورونا ويصل إلى القاهرة الإثنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير سعر البنزين 2022 .. تدخل جديد من الحكومة في أسعار المحروقات

الثانية في 8 شهور|الأطباء تنفي وفاة مجدي يعقوب|معلومات لا تعرفها عن السير

فيفا يحسم الجدل بشأن تأجيل كأس العالم للأندية

ليفربول يكشف لـ صدى البلد حقيقة إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

ده أحلى رئيس في العالم.. هدية السيسي للمصريين في رأس السنة |شاهد

سورة من 19 آية تساعد على الحفظ وتقوي الذاكرة.. احرص على قراءتها

قرار عاجل من الفيفا بعد انسحاب أوكلاند سيتي من كأس العالم للأندية

عملية جراحية.. مي عز الدين تعاني من هذا المرض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد سعد ورامي عياش يشعلان أضخم حفلات رأس السنة في الجلالة... شاهد

ليلة رأس السنة.. رامي عياش يتألق في حفل العين السخنة

بحبك يا صحبي .. أحمد سعد يتألق في رأس السنة بحفل السخنة

نانسي عجرم تتألق في أول ليلة رأس سنة بمدينة الجلالة بحضور كامل العدد

فيديو

قلد صوت سوسن بدر .. حوار كوميدي مع تامر حسني

عدم استقرار وأمطار.. الأرصاد تحذر المواطنين بتلك المناطق

فيا عيوب كتير.. أنغام تتحدث عن أبنائها وأمنية تتمنى تحقيقها.. فيديوجراف

عندي عفاريت.. تصريحات غريبة من شيرين في أول ظهور بعد الانفصال

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ