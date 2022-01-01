بيجو تفتح أول فروعها في العاصمة السعودية الرياض

افتتح الوكيل الرسمى لشركة بيجو الفرنسية أول فروعها في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ، بالتحديد في حي الملك عبدالله، على الطريق الدائري الشرقي مخرج ١٣ باتجاه الجنوب.

واوضحت شركة المجدوعي الوكيل الحصرى لبيجو فى المملكة العربية السعودية ، ان هذا الافتتاح يعد الثالث للشركة على مستوى المملكة خلال عام واحد من ضمن خطط توسع الشركة في كل أنحاء المملكة .

واكدد وكيل بيجو انه بذلك الافتتاح تغطي العلامة الفرنسية الثلاث مدن الرئيسية بفروع في المنطقة الغربية، والمنطقة الشرقية، والان في المنطقة الوسطى، لتسهيل وصول عملائها لتجربة مختلف الموديلات والحصول على أفضل العروض.

وقال احمد عباسي الرئيس التنفيذي لقطاع السيارات، الوكيل الحصري لبيجو في المملكة العربية السعودية بقوله: " نطمح بأن نكون الأقرب لعملائنا، وبأن تصبح علامتنا التجارية الأكثر ثقة بين فئاتها، ولا يشكل هذا الافتتاح إلى البداية للتوسع في كل مناطق المملكة وخدمة عملائنا بشكل أفضل، وسنواصل المسيرة بإذن الله بإنجازات نوعية ونجاحات متتالية لنكون على مقربة من جميع عملائنا ومحبي سيارات بيجو في المملكة العربية السعودية " .

واضاف تقدم كل معارض شركة المجدوعي بيجو تجربة تسوق كاملة تمتد إلى خدمات ما بعد البيع، حيث يمكن لعملائها الوصول لكل احتياجاتهم من خدمات الصيانة وتوفير قطع الغيار الأصلية في كل معرض.

و تطمح الشركة لتقليل الوقت والجهد على عملائها، والاهتمام بالتفاصيل التي توفر لهم كل سبل الراحة منذ اتخاذ قرار الشراء وعلى مدى رحلتهم مع سيارات بيجو التي ترضي جميع الأذواق وتلبي مختلف الاحتياجات، وتلتزم شركة المجدوعي بيجو بكل الإجراءات الاحترازية في معارضها في ظل مواجهه جائحة كوفيد-19، وتحرص على تطبيق أعلى معايير السلامة الصحية لكل رواد معارضها بدأً من فريق العمل وعلى الأخص لعملائها، وتقديم تجربة تسوق وتجربة قيادة سيارات أمنة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعقيم بشكل مستمر.