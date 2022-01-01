لسوء الأحوال الجوية .. إعصار يدمر 120 سيارة كورفيت C8 بملايين الدولارات

شهدت ولاية كنتاكي الأمريكية إعصارا مدمرا، بعد تعرضها لموجة عواصف غير مسبوقة ضربت جنوب شرق الولايات المتحدة خلال الاسبوع الماضى .

وسجل اعصار كنتاكي الأمريكية المدمر كواحد من أعنف أحداث الطقس التي تضرب الولايات مؤخرا ، وتعرضت العديد من المصانع والمحال الى دمار كبير، وكان من بينهم مصنع “بولينج جرين” لتصنيع سيارات شيفروليه كورفيت .

وظهرت العديد من الفيديوهات توضح التدمير الكامل الذى وقع فى مصنع “بولينج جرين” ، ونتيجة لذلك تعرضت 120 سيارة كورفيت C8 للدمار .

وأكدت الشركة الامريكية أن منشآتها الإنتاجية في مدينة “بولينغ غرين” ومتحف كورفيت قد تضرروا بشدة من هذه العاصفة، و تسببت الرياح العاتية في اندلاع حريق على سطح المصنع قد يكون ناتجًا عن تمزق خط الوقود، ومع ذلك لم يتم تأكيد ذلك؛ ودخلت المياه إلى المصنع، والتي كانت السبب الرئيسي للخسارة لأنها أثرت على السيارات في منتصف الإنتاج بإلكترونيات مكشوفة.

وتستعد شيفروليه لسحق السيارات المتضررة، ومن الجدير بالذكر أن هذه الأعاصير تسببت في وفاة 70 شخصًا، وبالإضافة إلى خسائر بمليارات الدولارات من الأضرار في الممتلكات ، حتى الشركات التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات مثل «جنرال موتورز» لم تستطع إنقاذ منشآتها الإنتاجية من هذه العاصفة الهائلة .