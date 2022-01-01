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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

لفقدان الوزن.. أخصائي تغذية: "الأناسيليوم" يعمل على تقليل إحساس الفرد بالجوع

احمد نبيل
احمد نبيل

كشف الدكتور أحمد نبيل أخصائي التغذية العلاجية، كيفية فقدان الوزن بسهولة في فصل الشتاء.

 

وقال أحمد نبيل في حواره مع الإعلامية منال سلامة في برنامج "حلو الكلام" المذاع على قناة "صدى البلد، إن جسم الإنسان يحتاج إلى طاقة أكبر في فصل الشتاء بسبب انخفاض درجات الحرارة، وبالتالي يتم حرق سعرات حرارية بشكل أكبر.


وأضاف  أحمد نبيل: "من يحتاج إلى فقدان الوزن يمكنه أن يفقد الوزن بسهولة خلال فصل الشتاء".

 

وتابع أحمد نبيل: "الإنسان يشعر بالجوع في فصل الشتاء بشكل أكبر من الصيف، وبالتالي  يجب أن يقاوم الفرد الشعور بالجوع من أجل حرق السعرات الحرارية من مخزون الدهون في الجسم".


وأكمل أحمد نبيل: "الاناسيليوم يعمل على سد الشهية وتقليل الإحساس بالجوع خلال فصل الشتاء وبالتالي لا يتم تناول كميات كبيرة من الطعام في فصل الشتاء".

أخصائي تغذية فقدان الوزن الأناسيليوم اخبار التوك شو السمنة

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