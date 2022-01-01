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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توجيهات الرئيس .. التأمينات تزف بشرى بشأن زيادة المعاشات هذا العام |فيديو

المعاشات
المعاشات

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الإنجازات التي حدثت خلال الفترة من 2014 وحتى اليوم غير مسبوقة في مجال التأمينات الاجتماعية.

وأضاف "عوض"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "،: "الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بفض التشابك بين القومية للتأمينات والخزانة العامة للدولة من خلال وضع حلول مستقلة لمشكلة أموال التأمينات الاجتماعية ومنع تكرارها في المستقبل".

وأشار: "جرى فض التشابك مع الخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومي عن طريق السداد من الخزانة العامة لأموال التأمينات على هيئة أقساط سنوية لمدة 50 عاما، حيث بدأ القسط الأول في العام المالي 2019 - 2020، وقيمته 160.5 مليار جنيه".

وأوضح: "تم اعتماد القوائم المالية للعام المالي المنتهي بعد مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات لتلك القوائم، حيث بلغ القسط الثاني 170 مليار جنيه للعام المالي 2020 - 2021"، لافتا إلى أن القسط الثالث للعام المالي الحالي 2020 ـ 2021 بلغ 180 مليار جنيه".

وتابع: "الخزانة العامة ملتزمة بسداد تلك الأقساط بصورة شهرية، متابعا أن هذا الإجراء سهل على هيئة التأمينات الاجتماعية معرفة الإيرادات والمصروفات مع التخطيط للمستقبل لتكوين مال احتياطي يستفيد منه 13.6 مليون مواطن مأمن عليهم".

وعن زيادة التأمينات الاجتماعية هذا العام، قال: "نجري دراسة حاليا يتم الانتهاء منها في شهر أبريل لقياس معدل التضخم خلال العام الماضي"، متابعا: "دائما الرئيس السيسي يوجه بإعطاء الزيادة بأكثر من معدل التضخم على حسب القدرة المالية المتاحة في الهيئة"، مؤكدا: "الزيادة هذا العام ستكون أكثر من معدل التضخم".
 

رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الخزانة العامة للدولة التأمينات الإجتماعية الرئيس عبدالفتاح السيسي

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